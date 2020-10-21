Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан получил положительный тест на коронавирус. У политика проявляются симптомы простуды, он направлен на карантин, сообщает официальный представитель ведомства Ханно Каутц.

В настоящее время Шпан находится на изоляции дома. Ведется работа по установлению лиц, имевших с ним возможный контакт. Утром деятель ХДС принял участие в заседании кабинета министров в Берлине, на котором присутствовала также канцлер Ангела Меркель. На таких мероприятиях Шпан всегда носит защитную маску.

Пресс-секретарь правительства пояснил, что другим членам кабинета не придется отправляться в изоляцию. Во время совещаний соблюдаются такие меры предосторожности, как минимальное расстояние и ношение защитных масок. Так что даже если на переговоры придет один человек, который позже даст положительный результат на вирус, для других участников карантин не будет обязательным.

Ранее несколько членов кабинета уже были помещены в карантин в качестве меры предосторожности. Недавно это произошло с министром труда Хубертусом Хайлем, который имел контакт с зараженным сотрудником. В прошлом месяце министр экономики Петер Альтмайер и министр иностранных дел Хайко Маас также оказались в изоляции. В марте в качестве меры предосторожности на карантин ушла канцлер Ангела Меркель, так как врач, который ранее вакцинировал ее, получил положительный результат на коронавирус, передает телеканал ARD.