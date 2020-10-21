Новости

ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России 11:20
Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября 11:17
Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке 11:17
Вырос спрос на дальневосточный гектар 11:13
Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ 11:09
Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
21.10.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российское производство сахара белого в 2020 году составит 5-5,5 млн тонн - таковы прогнозные оценки Минсельхоза РФ.

Фото: iStock
Выявлены неочевидные последствия потребления сахара

При этом объем внутреннего потребления сахара в России держится на уровне 5,9 млн тонн в год. Но с учетом данных Росстата по состоянию на 1 октября 2020 года о запасах сахара белого (без учета малых форм хозяйствования) в объеме 1,3 млн тонн, текущее производство сахара белого в нынешнем году позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Поэтому ведомство планирует по итогам сбора урожая сахарной свеклы "рассмотреть применение дополнительных мер регулирования".

Одной из таких мер может стать введение квоты на импорт сахара. В рамках такого квотирования будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, что позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении МСХ РФ.

Как пояснили в министерстве, речь идет о пониженной ставке импортной пошлины для определенного (квотированного) объема. В ведомстве напомнили, что в 2019 году валовое производство сахарной свеклы составило 54,4 млн тонн, что позволило произвести 7,3 млн тонн сахара белого - рекордный показатель за последние пять лет. "Высокие запасы сахара существенно повлияли на цены сельскохозяйственных товаропроизводителей в сторону снижения", - пояснили в Минсельхозе.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис