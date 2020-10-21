Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России

Российское производство сахара белого в 2020 году составит 5-5,5 млн тонн - таковы прогнозные оценки Минсельхоза РФ.

При этом объем внутреннего потребления сахара в России держится на уровне 5,9 млн тонн в год. Но с учетом данных Росстата по состоянию на 1 октября 2020 года о запасах сахара белого (без учета малых форм хозяйствования) в объеме 1,3 млн тонн, текущее производство сахара белого в нынешнем году позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Поэтому ведомство планирует по итогам сбора урожая сахарной свеклы "рассмотреть применение дополнительных мер регулирования".

Одной из таких мер может стать введение квоты на импорт сахара. В рамках такого квотирования будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, что позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении МСХ РФ.

Как пояснили в министерстве, речь идет о пониженной ставке импортной пошлины для определенного (квотированного) объема. В ведомстве напомнили, что в 2019 году валовое производство сахарной свеклы составило 54,4 млн тонн, что позволило произвести 7,3 млн тонн сахара белого - рекордный показатель за последние пять лет. "Высокие запасы сахара существенно повлияли на цены сельскохозяйственных товаропроизводителей в сторону снижения", - пояснили в Минсельхозе.