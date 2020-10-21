Мишустин призвал увеличивать российское присутствие в Арктике

В Арктике Россия решает как экономические задачи, так и задачи национальной безопасности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Нам надо, конечно же, активнее увеличивать свое присутствие в Арктике", - призвал он на совещании в Мурманске, которое посвящено вопросам развития Севморпути.

Мишустин также отметил, что на арктических территориях необходимо наращивать портовые мощности, развивать навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медпомощи экипажам судов. Также нужно обеспечивать и экологическую безопасность, добавил Мишустин.

Кроме того, в ходе совещания Мишустин указал на риски срыва сроков строительства объектов федеральной собственности в Мурманске, на Чукотке и Камчатке. "Такой подход необходимо менять", - призвал премьер.

Он пояснил, что порты за границей Северного морского пути и вся остальная транспортная инфраструктура - это сфера ответственности министерства транспорта России.

"И как раз этой целостной картины развития транспортной инфраструктуры арктической зоны мы видим не до конца. Сегодня отсутствует увязка с развитием Северного морского пути, и сроки решения отдельных важных задач я считаю избыточно затянуты", - сказал премьер.

Сегодня Мишустин находится с рабочим визитом в Мурманской области. Здесь он принял участие в торжественной церемонии приемки атомного ледокола "Арктика".