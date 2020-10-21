Народный электромобиль от Renault продают по цене базовой Creta

Первой страной Евросоюза, объявившей цены на Dacia Spring, самый доступный электромобиль в Европе, как его позиционируют в Renault (материнская компания Dacia), стала Венгрия.

Цена электромобилей дебютной серии из 100 экземпляров - 3,99 млн форинтов. В рублях по актуальному курсу это эквивалентно примерно 1 миллиону и 6 тысячам, почти полное совпадение с базовой ценой Hyundai Creta в России.

Но за пределами дебютной серии базовая цена Dacia Spring составляет 6,49 млн форинтов, а это уже около 1,64 млн рублей.

Вскоре будут объявлены цены в других странах ЕС, и они будут разниться, так как налогообложение и политика в отношении электромобилей определяется на национальном, а не на общеевропейском уровне.

Любопытно, что китайский аналог Dacia Spring Renault K-ZE предлагается всего за 61 800 юаней, около 718 тысяч рублей.

Dacia Spring - субкомпактный четырехместный хэтчбек с двигателем мощностью 44 л.с., аккумулятором на 26,8 кВтч и и функцией быстрой зарядки до 80% за 50 минут.