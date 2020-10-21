Nissan приступает к продажам нового X-Trail

Nissan Motor объявил, что начнет отгрузку в США первых кроссоверов Rogue третьего поколения (новых Nissan X-Trail в североамериканской спецификации) уже в последних числах октября.
Производство Nissan Rogue и Nissan Rogue Sport (аналог Qashqai) на североамериканском заводе компании в Теннесси стартовало в сентябре. Самыми приметными отличительными признаками в облике новинок является двухуровневая головная оптика и контрастно основному цвету кузова окрашенный верх.
Просторный для семерых и функциональный интерьер предлагает полностью цифровой щиток приборов, электронный джойстик управления трансмиссией, мультимедиа систему с 12,3-дюймовым дисплеем и широкими телекоммуникационными возможностями, отделку передней консоли экокожей.
Все Rogue изначально будут укомплектованы комплексом безопасности Nissan Safety Shield 360 (камеры кругового обзора, экстренное автоматическое торможение, предупреждение об опасном сближении, контроль движения по полосе, детектор объектов в слепых зонах, автоматическое переключение дальний/ближний свет).
Для заказа доступен адаптивный круиз-контроль ProPILOT.
Все Rogue оснастят 4-цилиндровым атмосферным бензиновым двигателем 2,5 л (190 л.с. 244 Нм) и вариатором Jatco.
Последние несколько лет Nissan Rogue неизменно входил в десятку самых популярных автомобилей в Северной Америке, у нового поколения все возможности повторить успех предшественников.