Nissan приступает к продажам нового X-Trail

Nissan Motor объявил, что начнет отгрузку в США первых кроссоверов Rogue третьего поколения (новых Nissan X-Trail в североамериканской спецификации) уже в последних числах октября.

Производство Nissan Rogue и Nissan Rogue Sport (аналог Qashqai) на североамериканском заводе компании в Теннесси стартовало в сентябре. Самыми приметными отличительными признаками в облике новинок является двухуровневая головная оптика и контрастно основному цвету кузова окрашенный верх.

Просторный для семерых и функциональный интерьер предлагает полностью цифровой щиток приборов, электронный джойстик управления трансмиссией, мультимедиа систему с 12,3-дюймовым дисплеем и широкими телекоммуникационными возможностями, отделку передней консоли экокожей.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Все Rogue изначально будут укомплектованы комплексом безопасности Nissan Safety Shield 360 (камеры кругового обзора, экстренное автоматическое торможение, предупреждение об опасном сближении, контроль движения по полосе, детектор объектов в слепых зонах, автоматическое переключение дальний/ближний свет).

Для заказа доступен адаптивный круиз-контроль ProPILOT.

Все Rogue оснастят 4-цилиндровым атмосферным бензиновым двигателем 2,5 л (190 л.с. 244 Нм) и вариатором Jatco.

Последние несколько лет Nissan Rogue неизменно входил в десятку самых популярных автомобилей в Северной Америке, у нового поколения все возможности повторить успех предшественников.