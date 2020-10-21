"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии

Софийское отделение байкерской организации "Ночные волки" отреставрировало памятник Советской армии, расположенный в центре болгарской столицы. Добровольческая работа мотоклуба по восстановлению монумента была осуществлена по просьбе представительства Россотрудничества.

Памятник воинам-освободителям был осквернен неделей ранее. Вандалы, личности которых пока что остаются неизвестными, нанесли на нем черной краской нацистские символы.

Подобные противоправные действия в отношении советских монументов на территории Болгарии происходят регулярно. Стоит отметить, что представители руководства республики всегда негативно реагируют на такие инциденты.