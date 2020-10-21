Обзор Samsung Galaxy Tab S7+ - номинанта на звание "Android-планшет 2020"

Новости

В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 20:04
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 19:51
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:31
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 19:22
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 19:11
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 19:00
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 18:50
Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате 17:33
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД 17:32
В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение 17:20
Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 19:37
Рубрика: Digital

Обзор Samsung Galaxy Tab S7+ - номинанта на звание "Android-планшет 2020"

Текст: Иван Черноусов
2020 год стал настоящей "Эпохой Ренессанса" для производителей планшетов - продажи этих устройств взлетели до небес, в связи с чем резко обострилась борьба за место под солнцем. К нам на тест попал флагманский планшет южнокорейской Samsung - Galaxy Tab S7+. Давайте посмотрим на него внимательнее

Комплектация и позиционирование

Устройство поставляется в довольно внушительной коробке, где сразу виден "товар лицом". Вместе с девайсом пользователь получает зарядное устройство на 15 Вт, проводные наушники AKG, стилус S Pen, скрепку для открытия лотка с sim-картой, а также бумажки-инструкции.

Фото: Samsung
Старый смартфон Samsung получил обновление Android. Почему его нужно установить

Galaxy Tab S7+ позиционируется Samsung как флагманское устройство, и это действительно правда. У него мощная начинка, отличный экран (о которых подробнее далее), в комплекте - S Pen, что определенно оценят те, кому нужен планшет для работы с графикой. Единственным фактором, который может остановить покупателя от приобретения этого устройства, является цена - версия на 128 Гб с Wi-Fi обойдется в 69 990 рублей, а с LTE - в 79 990 рублей. Много ли это? Безусловно, да. Но стоит начать смотреть конкурентов с подобными характеристиками, и цена уже не кажется такой заоблачной. Тем более планшет - это не смартфон, он берется не на год и даже не на два, поэтому лучше один раз переплатить, чем не доплатить и потом страдать с бюджетным устройством - "вот здесь у меня тормозит, а вот тут подвисает, а здесь вообще не запускается".

Дизайн

Несмотря на то, что устройство достаточно большое (диагональ составляет 12,4 дюйма), его удобно держать в руке. При длительном использовании устройства вы не устанете. Вес девайса составляет 575 грамм.

Корпус выполнен из приятного анондированного алюминия. Доступно три цветовых решения - это черный, серебро и бронзовый. У меня на тестировании черный аппарат, и смотрится он очень стильно.

Если держать планшет горизонтально камерой вверх, то на левой боковой грани располагаются два динамика + микрофон, на правой - два динамика, USB Type C. На верхней грани нашли место для кнопки включения, "качельки" громкости, ещё одного микрофона, слота для Sim-карты и карты памяти. На нижней грани - специальные элементы для "примагничивания" чехла с клавиатурой.

На задней панели расположились две камеры и специальная черная полосочка под S Pen - стилус отлично туда примагничивается и никуда оттуда не "падает".

Дисплей

Писать про дисплей Samsung невероятно скучно - ну что делать, если они являются лучшими решениями на рынке и это признают даже в Купертино? Но тем не менее, для протокола мы все же это сделаем.

Фото: Samsung
Стало известно, когда выйдет новый флагман от Samsung - Galaxy S21

Технические характеристики экрана таковы: 12,4 дюйма, разрешение 2800 х 1752 пикселя, SuperAMOLED, поддержка 120 Гц, HDR10+, NTSC и фильтр синего цвета. В отличие от смартфонов Samsung, в планшете нет адаптивного режима 120 Гц - если вы включили повышенную частоту экрана, то эта настройка будет работать везде, а не только в конкретных приложения. Минус в этом случае только один - аккумулятор разряжается примерно на 10-15%. Однако это совсем не критично, поэтому я рекомендую выставить частоту 120 Гц.

Качество картинки очень приятное - на планшете можно как смотреть фильмы и фотографии, так и играть в игрушки. Даже если вы делаете все вышеперечисленное на ярком солнце, то экран отлично видно.

Производительность

У меня на тестировании модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Никаких претензий по производительности к ней нет и быть не может. Geekbench 5 показывает 962 "попугая" в одноядерном тестировании и 2954 в мультитесте. Это очень хороший результат. В качестве процессора тут выступает флагманский чип от Qualcomm - Snapdragon 865+, его возможностей хватит на несколько лет вперед. Самые требовательные игрушки вроде PUBG Mobile или Call Of Duty "летают" на максимальных настройках.

Камеры

Планшет получил двойную основную камеру на 13 и 5 со вспышкой. Разумеется, ждать эталонного качества фотографий, как у Note20 Ultra, тут не приходится, но, тем не менее, оно вполне приличное. Фронталка в Galaxy Tab S7+ на 8 Мп.

Беспроводные интерфейсы

Девайс поддерживает все наиболее популярные стандарты Wi-FI, перечислять их все нет смысла. Скажу лишь, что Wi-Fi 6, который относительно недавно прошел сертификацию в России, тоже на месте, так что как только его "активируют" вы не останетесь в "накладе". Есть Bluetooth 5.0, а вот поддержка NFC отсутствует. Впрочем, по ней вряд ли кто-то будет скучать - таскать такое огромное устройство для оплаты в магазине определенно не лучшее решение.

Чехол-клавиатура и стилус

Фото: Samsung
В Россию пришел удешевленый Samsung Galaxy S20. Цена

Ни для кого не секрет, что многие покупают планшет с чехлом-клавиатурой в качестве замены ноутбуку. В Tab S7+ клавиатура сделана очень хорошо - клавиши разнесены друг с другом на достаточное расстояние, печатать удобно. Единственное, к чему сложно в начале привыкнуть, так это к тому, что переключение языков выполняется не сочетанием клавиш Alt-Shift, а специальной кнопкой справа от пробела. Тачпад при этом поддерживает жесты.

Как я уже писал выше, в комплекте перо S Pen. С его помощью можно рисовать и чертить в воздухе различные команды. Кроме того, стилус позволяет дистанционно управлять камерой - точно так же происходит и на серии смартфонов Galaxy Note.

Вывод

У Samsung получился хороший планшет - у него мощное железо, отличный экран, богатые коммуникационные возможности, а еще в комплект входит стилус. Так что тем, кто ищет планшет для работы с графикой или развлечений - рекомендуем присмотреться к данной модели. За свои деньги она представляет собой одно из лучших решений на рынке.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Путин поручил обеспечить безопасность водоводов для крымчан
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США