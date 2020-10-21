Обзор Samsung Galaxy Tab S7+ - номинанта на звание "Android-планшет 2020"

2020 год стал настоящей "Эпохой Ренессанса" для производителей планшетов - продажи этих устройств взлетели до небес, в связи с чем резко обострилась борьба за место под солнцем. К нам на тест попал флагманский планшет южнокорейской Samsung - Galaxy Tab S7+. Давайте посмотрим на него внимательнее

Комплектация и позиционирование

Устройство поставляется в довольно внушительной коробке, где сразу виден "товар лицом". Вместе с девайсом пользователь получает зарядное устройство на 15 Вт, проводные наушники AKG, стилус S Pen, скрепку для открытия лотка с sim-картой, а также бумажки-инструкции.

Galaxy Tab S7+ позиционируется Samsung как флагманское устройство, и это действительно правда. У него мощная начинка, отличный экран (о которых подробнее далее), в комплекте - S Pen, что определенно оценят те, кому нужен планшет для работы с графикой. Единственным фактором, который может остановить покупателя от приобретения этого устройства, является цена - версия на 128 Гб с Wi-Fi обойдется в 69 990 рублей, а с LTE - в 79 990 рублей. Много ли это? Безусловно, да. Но стоит начать смотреть конкурентов с подобными характеристиками, и цена уже не кажется такой заоблачной. Тем более планшет - это не смартфон, он берется не на год и даже не на два, поэтому лучше один раз переплатить, чем не доплатить и потом страдать с бюджетным устройством - "вот здесь у меня тормозит, а вот тут подвисает, а здесь вообще не запускается".

Дизайн

Несмотря на то, что устройство достаточно большое (диагональ составляет 12,4 дюйма), его удобно держать в руке. При длительном использовании устройства вы не устанете. Вес девайса составляет 575 грамм.

Корпус выполнен из приятного анондированного алюминия. Доступно три цветовых решения - это черный, серебро и бронзовый. У меня на тестировании черный аппарат, и смотрится он очень стильно.

Если держать планшет горизонтально камерой вверх, то на левой боковой грани располагаются два динамика + микрофон, на правой - два динамика, USB Type C. На верхней грани нашли место для кнопки включения, "качельки" громкости, ещё одного микрофона, слота для Sim-карты и карты памяти. На нижней грани - специальные элементы для "примагничивания" чехла с клавиатурой.

На задней панели расположились две камеры и специальная черная полосочка под S Pen - стилус отлично туда примагничивается и никуда оттуда не "падает".

Дисплей

Писать про дисплей Samsung невероятно скучно - ну что делать, если они являются лучшими решениями на рынке и это признают даже в Купертино? Но тем не менее, для протокола мы все же это сделаем.

Технические характеристики экрана таковы: 12,4 дюйма, разрешение 2800 х 1752 пикселя, SuperAMOLED, поддержка 120 Гц, HDR10+, NTSC и фильтр синего цвета. В отличие от смартфонов Samsung, в планшете нет адаптивного режима 120 Гц - если вы включили повышенную частоту экрана, то эта настройка будет работать везде, а не только в конкретных приложения. Минус в этом случае только один - аккумулятор разряжается примерно на 10-15%. Однако это совсем не критично, поэтому я рекомендую выставить частоту 120 Гц.

Качество картинки очень приятное - на планшете можно как смотреть фильмы и фотографии, так и играть в игрушки. Даже если вы делаете все вышеперечисленное на ярком солнце, то экран отлично видно.

Производительность

У меня на тестировании модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Никаких претензий по производительности к ней нет и быть не может. Geekbench 5 показывает 962 "попугая" в одноядерном тестировании и 2954 в мультитесте. Это очень хороший результат. В качестве процессора тут выступает флагманский чип от Qualcomm - Snapdragon 865+, его возможностей хватит на несколько лет вперед. Самые требовательные игрушки вроде PUBG Mobile или Call Of Duty "летают" на максимальных настройках.

Камеры

Планшет получил двойную основную камеру на 13 и 5 со вспышкой. Разумеется, ждать эталонного качества фотографий, как у Note20 Ultra, тут не приходится, но, тем не менее, оно вполне приличное. Фронталка в Galaxy Tab S7+ на 8 Мп.

Беспроводные интерфейсы

Девайс поддерживает все наиболее популярные стандарты Wi-FI, перечислять их все нет смысла. Скажу лишь, что Wi-Fi 6, который относительно недавно прошел сертификацию в России, тоже на месте, так что как только его "активируют" вы не останетесь в "накладе". Есть Bluetooth 5.0, а вот поддержка NFC отсутствует. Впрочем, по ней вряд ли кто-то будет скучать - таскать такое огромное устройство для оплаты в магазине определенно не лучшее решение.

Чехол-клавиатура и стилус

Ни для кого не секрет, что многие покупают планшет с чехлом-клавиатурой в качестве замены ноутбуку. В Tab S7+ клавиатура сделана очень хорошо - клавиши разнесены друг с другом на достаточное расстояние, печатать удобно. Единственное, к чему сложно в начале привыкнуть, так это к тому, что переключение языков выполняется не сочетанием клавиш Alt-Shift, а специальной кнопкой справа от пробела. Тачпад при этом поддерживает жесты.

Как я уже писал выше, в комплекте перо S Pen. С его помощью можно рисовать и чертить в воздухе различные команды. Кроме того, стилус позволяет дистанционно управлять камерой - точно так же происходит и на серии смартфонов Galaxy Note.

Вывод

У Samsung получился хороший планшет - у него мощное железо, отличный экран, богатые коммуникационные возможности, а еще в комплект входит стилус. Так что тем, кто ищет планшет для работы с графикой или развлечений - рекомендуем присмотреться к данной модели. За свои деньги она представляет собой одно из лучших решений на рынке.