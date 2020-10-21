Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США

"Если новые санкции будут введены, они напрямую затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы", - сказано в заявлении компании.

Ранее стало известно, что США хотят расширить санкции на компании, финансирующие или предоставляющие услуги для установки оборудования на суда, которые могут быть задействованы для достройки российского газопровода. Пока под американские ограничения попадают только суда, участвующие в прокладке труб для газопровода по дну Балтийского моря.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей неоднократно категорически выступали против угроз применения экстратерриториальных санкций США. Европейская комиссия назвала эти санкции нарушением международного права. О их неприятии все чаще высказываются представители ЕС, европейских правительств и бизнес-ассоциаций.

"Северный поток-2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуемый в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. Оператор проекта, как и компании, поддерживающие его, сохраняют уверенность, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, отметили в Nord Stream 2 AG.