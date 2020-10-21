Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи

Участники главного боя турнира UFC 254 обладатель чемпионского титула россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи провели пресс-конференцию накануне поединка, а затем устроили дуэль взглядов.

Чемпион отдал должное навыкам претендента, добавив, что, в отличие от предыдущих боев, этот его соперник намного лучше борется, но и он не сможет выдержать давления.

"Когда я схвачу его, то уже не отпущу и буду готов давить всю ночь. Гэтжи - хороший чемпион в других организациях, он победил Тони Фергюсона и много кого еще. И выиграть у него - крайне важно для моего наследия. У него особый настрой на этот бой. Он очень быстро начинает. Они с Конором опасны в первую очередь в начале боя, но в третьем раунде с Джастином будет полегче", - сказал Хабиб.

Чемпион добавил, что Гэтжи обладает нокаутирующим ударом, однако все преимущества пропадут после того, как дело дойдет до борьбы. Нурмагомедов также добавил, что хочет покинуть спорт непобежденным.

Гэтжи отметил, что Нурмагомедов всегда уверен в себе, и важно будет не прижиматься к клетке.

"Смотрел его бои в прямом эфире, когда попадал, но не пересматривал при подготовке. Старался фокусироваться на себе, делать лучше себя. Знаю, что он никогда не дрался ни с кем, кто умел бороться. Главное - не отходить в клетке и не давать себя повалить", - сказал американец.

После этого бойцы провели дуэль взглядов, видео которой появилось в Сети. А во время фотографирования американец отказался сниматься с поясом временного чемпиона.