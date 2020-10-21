Полиция задержала захватившего банк в Грузии

В результате проведенной спецназом операции задержан преступник, удерживавший заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Сотрудники кредитного учреждения и посетители освобождены. Захватчик угрожал расправой окружающим автоматом и гранатой. Он требовал 500 тысяч долларов и вертолет, чтобы покинуть место происшествия, , сообщает информагентство Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Захвативший банк отпустил пятерых заложников, которых спасли с помощью пожарного крана. В общей сложности под угрозой оказались жизни двадцати человек.

По данным полиции, в районе 14.21 по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате банка. Один их служащих сумел незаметно нажать "тревожную кнопку". За считанные минуты началась специальная операция.

По факту происшествия проводится расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии (ограбление, незаконное приобретение и хранение оружия и взятие в заложники). Правоохранители устанавливают, имел ли агрессор сообщников.