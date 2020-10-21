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21.10.2020 17:33
Рубрика: Культура

Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил с 75-летием режиссера Никиту Михалкова по видеосвязи из своей резиденции Ново-Огарево.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Никите Михалкову исполняется 75 лет

"Не могу не поздравить вас - даже хотя бы в такой форме, модная сегодня форма онлайн, но все-таки напрямую, я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем", - сказал Владимир Путин и пожелал здоровья, что в сегодняшних условиях "тем более актуально", и творческого долголетия.

"У вас много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, и зарубежных. Некоторые из них по самому названию говорят о многом. "За вклад в мировую культуру", например, одна из иностранных наград", - продолжил президент и сообщил, что подписал указ о награждении Михалкова звездой Героя Труда Российской Федерации.

"Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но, без всяких сомнений, за каждым шагом вперед - огромный труд. Безусловно, это и талант, без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага, но это и огромный труд", - подчеркнул Путин.

"Я с огромным волнением узнал об этой награде", - сказал Михалков. "Это великая награда для меня", - добавил он. "Наша профессия такая, что ты один ничего не сделаешь. И вот эта награда - это, конечно же, награда всех моих прекрасных товарищей и соратников, с которыми мы работаем... Без них ничего бы этого не было", - заметил режиссер.

Фото: РИА Новости
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Михалков поздравил Путина с прошедшим днем рождения и пообещал подарить ему книгу: историю рода Михалковых XV-XVII веков. "Однажды вы мне сказали, что все можете простить, кроме предательств. Я абсолютно с этим согласен", - также сказал юбиляр и пожелал и президенту, и себе самому как можно реже разочаровываться в людях.

"К сожалению, не могу вам сейчас тоже передать какие-то знаковые и интересные для вас вещи, но обязательно это сделаю, как только представится такая возможность - сделаю это лично", - обещал Путин и "чисто символически" поднял бокал шампанского за здоровье юбиляра. "Я тоже сделаю этот фокус", - рассмеялся именинник и взял бокал.

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