Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации Никите Михалкову. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу - кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва, - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 21 октября, Никите Михалкову исполняется 75 лет. Обозреватель "РГ" накануне дня рождения поговорила с режиссером о прошедшем 42-м Московском международном кинофестивале, состоянии сегодняшнего кинематографа и его творческих планах.

- Что касается творческой формы, то тут есть только один критерий - хочется тебе проводить мастер-классы, репетировать с актерами, играть вместе с ними, показывать, объяснять, ссориться, любоваться ими - тогда все в порядке, - заявил Михалков в интервью, отвечая на вопрос о том, как поддерживать себя в творческой форме.