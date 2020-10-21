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21.10.2020 10:55
Рубрика: Происшествия

ФСБ изъяла миллион пачек немаркированных сигарет на 30 млн рублей

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом обезвредили в Ярославской области межрегиональное преступное сообщество, которое специализировалось на незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированных сигарет в особо крупном размере.

На кадрах оперативного видео показаны склады, в которых оперативники ФСБ обнаружили большое количество коробок сигарет известных брендов, а также крупные суммы денег.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, во время обысков в местах проживания участников преступного сообщества и на территории складов обнаружено и изъято около миллиона немаркированных пачек сигарет на сумму свыше тридцати миллионов рублей. Кроме того, была изъята наличность, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 миллионов рублей, а также финансовая документация, подтверждающая незаконные операции.

По данным ЦОС, продажей немаркированного табака занималось преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп на территории 11 субъектов России. Злоумышленники действовали в Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, Дагестане и Ставропольском крае. По данным следствия, с 2018 года члены ОПС продали немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Как отметили в ФСБ, в результате проведенных мероприятий задержаны лидеры и активные участники преступного сообщества. Следственным управлением СК РФ по Ярославской области в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России об организации преступного сообщества.

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