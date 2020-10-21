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Рубрика: Общество

Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории

Октябрь 2020 года станет самым теплым за весь период метеонаблюдений в Москве. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 2,5-3 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Синоптики пообещали, что и оставшиеся дни второго осеннего месяца в столице будут аномально теплыми. Правда, сейчас наблюдается небольшое похолодание, но уже с четверга начнется повышение температуры воздуха.

В пятницу, 23 октября, столбики термометров покажут +14 градусов. Тепло будет и в других городах Центрального федерального округа. В Воронеже, Тамбове, Курской, Липецкой и Белгородской областях в четверг воздух прогреется до +10…+15 градусов, а в пятницу до +18 градусов.

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