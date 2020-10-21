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21.10.2020 18:28
Рубрика: Власть

Сергей Собянин открыл новую магистраль: Дорога длиною в десять лет

Текст: Александр Мелешенко, Любовь Проценко
Кажется, что никого этим уже не удивишь: Собянин открыл новую транспортную развязку, новую поликлинику, новый спорткомплекс...И все же сегодняшнее открытие было удивительным. Исполнилось десять лет, как Сергей Собянин стал мэром столицы. Обычно 21 октября, в день назначения его на этот пост, он отчитывался с трибуны Московской городской думы о том, что сделано за минувший год. Но сейчас, в разгар пандемии, Собянину не до трибун. Круглую дату он встретил на открытии новой 24-й вылетной магистрали Москвы, проспекта Генерала Дорохова.

За такое название Южного дублера Кутузовского проспекта проголосовали москвичи. Он связал МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Московского международного делового центра "Москва-Сити". Открывая движение по завершающему участку трассы, глава города сказал:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Большое событие: построен дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и "Можайки". Ситуация на этих дорогах после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться.

Он напомнил, что строилась магистраль поэтапно. По первому участку - реконструированной транспортной развязке на МКАД и основному ходу дороги до Аминьевского шоссе, москвичи поехали в сентябре 2019 года. Второй - до улицы Минской, введен в эксплуатацию в январе этого года. И вот сегодня машины пошли по третьему, последнему участку. Таким образом, завершилось строительство всей 10-километровой дороги. Главная особенность магистрали состоит в том, что большая часть ее проходит не по земле, как обычно, а по тоннелям, мостам и эстакадам - их 25. "Сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города", - подчеркнул мэр, отметив, что с его вводом улучшение транспортной ситуации почувствуют около миллиона горожан.

Новая трасса имеет по три полосы движения в каждую сторону. Для защиты от шума напротив природного заказника "Долина реки Сетунь" на ней установлены экраны протяженностью 480 метров. "Хотел бы поблагодарить строителей, - сказал мэр. - Сложный объект. Ввели его досрочно. Такие объекты строятся, я думаю, раза в два дольше, если строить спустя рукава". И сравнил: Северный дублер того же Кутузовского проспекта, который возводится в отличие от Южного на частные инвестиции, строить еще только начали, хотя с момента запуска проекта прошло уже три года. Город же реализовал свой аналогичный проект за пять лет.

Напомнил, что не смотря на пандемию, в городе продолжается активное дорожное строительство: "Строятся хорды, развязки, дороги. Дорожное хозяйство становится более современным и удобным для москвичей, жителей Подмосковья - всех тех, кто приезжает в Москву". Всего за последние десять лет в городе проложено более 1 тысячи километров новых дорог, это 16% от существующей городской улично-дорожной сети, реконструированы и построены 15 вылетных магистралей, включая 17 развязок на МКАД. Обустроено 200 км выделенных полос для общественного транспорта.

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Кардинальные перемены почувствовали в отношении к себе за это время и пешеходы. Вспомним хотя бы главную магистраль столицы - улицу Тверскую. Дамы в светлых пальто весной и осенью здесь не рисковали ходить: протискиваясь среди машин, которыми она была заставлена, можно было прямиком отправляться в химчистку. Не было ни зелени, ни цветов. Даже фасадов домов и неба не было видно из-за перетяжек с рекламой. А сейчас снова, как до 90-х годов прошлого века, Тверскую украшают липы, под ними стоят лавочки, где может передохнуть уставший путник, на Бульварном кольце весной цветут яблони...

За 10 лет в Москве благоустроили и реконструировали более 400 улиц, сотни площадей, набережных и общественных пространств, а также порядка 750 парков и скверов. В разы выросло количество пешеходов на реконструированных улицах - в центр стало модно приезжать не для того, чтобы сходить в кино или в ресторан, а чтобы просто пройтись по Никольской, Кузнецкому Мосту, Неглинной и многим другим улицам, ставшим либо целиком пешеходными, либо просто удобными для людей. Произошедшие в Москве за 10 лет перемены эксперты называют грандиозными. "Дело не только в визуальной составляющей, не в том, что благоустроенные улицы стали красивыми и эстетичными, - сказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Если у меня удобная пешеходная среда, то я остаток своего пути, так называемую последнюю милю, предпочту пройти пешком. Это избавляет город от паразитной транспортной работы, когда люди во что бы то ни стало стараются использовать транспорт. Так что благодаря благоустройству изменилось и транспортное поведение москвичей, что очень важно". Да и транспорт на улицах города стал совсем другой: у наземного - самый молодой в Европе парк, под землей - 100 км новых линий и 56 новых станций метро, современные комфортабельные поезда "Москва", на железных дорогах - новые магистрали МЦК и МЦД.

Изменилась и экономика города - на обновленных улицах вместо банков и адвокатских контор обосновались кафе и рестораны, толчок к развитию получило малое и среднее предпринимательство. Даже в этом году, несмотря на пандемию, в столице зарегистрировались 34,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

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При всем этом город не забыл и о промышленности. Попытки избавиться вообще от фабрик и заводов остались в прошлом: Собянин сразу заявил, что это тупиковый путь. Сейчас в столице более 700 крупных и средних промпредприятий, на которых трудятся около 700 тысяч горожан или каждый десятый трудоспособный москвич. На смену заводам-гигантам и промзонам пришли технопарки, промкомплексы и другие современные компактные производства. А оставшиеся большие предприятия модернизируются.

А перемены в здравоохранении? Если бы не они, разве встретила бы Москва пандемию коронавируса с новой, с иголочки больницей в Коммунарке, готовой принять самых первых пациентов? Еще одну больницу уже после прихода нового вируса столица построила за 34 дня. Точно так же, за считанные дни была перестроена вся городская сеть на прием тысяч заболевших москвичей. Да нет, пожалуй, сферы в жизни Москвы, которая не изменилась бы за эти годы. Сам же Собянин на вопрос, что для самое важное в этом периоде жизни ответил так: Главный итог моей работы в том, что москвичи стали больше ценить и любить свой город".

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