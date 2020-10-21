Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова

Сегодня в столице появилась 24-я вылетная магистраль, проспект Генерала Дорохова. За такое название Южного дублера Кутузовского проспекта проголосовали москвичи в "Активном гражданине". Она связала МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Московского международного делового центра "Москва-Сити".

- Большое событие: построен один из крупнейших последнего времени дорожный объект - еще одна вылетная магистраль - дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и "Можайки". Ситуация на этих магистралях после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение по завершающему участку трассы.

Он напомнил, что строилась магистраль поэтапно, в течение последних пяти лет. По первому участку, реконструированной транспортной развязке на МКАД и основному ходу дороги до Аминьевского шоссе, москвичи поехали в сентябре 2019 года. Второй, до улицы Минской, введен в эксплуатацию в январе этого года. И вот сегодня машины пошли по третьему, последнему участку. Таким образом, завершилось строительство всей 10-километровой дороги. Общая же ее протяженность, включая съезды, около 23 километров. Но главная особенность новой магистрали состоит в том, что большая часть ее проходит не по земле, как обычно, а по тоннелям, мостам и эстакадам - их 25. Только в состав участка, открывшегося сегодня, входят железнодорожный путепровод-галерея длиной 140 метров над основным ходом магистрали в районе ТТК, путепровод длиной 57 м для разворота в сторону ул.Минской, плюс два подземных пешеходных перехода.

"Сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города", - подчеркнул глава города, отметив, что с его вводом улучшение транспортной ситуации почувствуют около миллиона горожан.

Новая трасса имеет по три полосы движения в каждую сторону. Для защиты от шума напротив природного заказника "Долина реки Сетунь" на ней установлены экраны протяженностью 480 метров.

- Хотел бы поблагодарить строителей. Сложный объект. Ввели его досрочно. Такие объекты строятся, я думаю, раза в два дольше, если строить спустя рукава. Сконцентрировались все службы - инженерные, технические, проектные, строительные - и сделали в достаточно короткие сроки такой сложный объект, - сказал Собянин, обращаясь к тем, кто построил новую дорогу.

Северный дублер того же Кутузовского проспекта, который строится в отличие от Южного на частные инвестиции, строить еще только начали, хотя с момента запуска проекта прошло уже три года. Город же реализовал аналогичный проект за пять лет, сравнил мэр. И заключил: "Это настоящий подвиг строителей". По его словам, не смотря на пандемию, власти города продолжают активное дорожное строительство: "Строятся хорды, развязки, дороги. Дорожное хозяйство Москвы становится более современным и удобным для москвичей, жителей Подмосковья - всех тех, кто приезжает в Москву".

Всего за последние десять лет в городе проложены более 1 тысячи километров новых дорог, что составляет 16% от существующей городской улично-дорожной сети, реконструированы и построены 15 вылетных магистралей, включая 17 развязок на МКАД. Обустроено 200 км выделенных полос для общественного транспорта.

До конца текущего года планируется завершить строительство автомобильной дороги "платформа "Остафьево" - городской округ Щербинка", продолжение Октябрьского проспекта в Троицке, подъездных дорог к пожарным депо в поселениях Марушкинское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское; развязки МКАД с Волоколамским шоссе.

В 2021-2023 годы планируется построить еще 335,7 км дорог, 106 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.