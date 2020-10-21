"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима

Поводом для такого решения санитарной службы может стать заявка на продажу более 15 тысяч билетов на ближайший домашний матч с ФК "Ростов". По оценкам специалистов, при таком количестве болельщиков нельзя обеспечить социальную дистанцию. Руководство "Тинькофф Российской Премьер-Лиги" пока не прокомментировало ситуацию. Также на запрос "РГ" по поводу обеспечения норм ковидной безопасности до сих пор не ответили представители "Открытие Арены", где играет "Спартак".

Ранее Тушинский районный суд оштрафовал "спартаковцев" на 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Зенитом". Как писала "РГ", во время игры были грубо нарушены нормы регламента лиги: зрители не соблюдали социальную дистанцию, а болельщики в фан-секторе почти поголовно были без масок.