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21.10.2020 10:36
Рубрика: Происшествия

В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославском областном суде началось слушание уголовного дела о поджоге многоквартирного жилого дома и гибели восьми человек, в том числе пяти детей.

Ровно год назад, 19 октября, на улице Ленинской в Ростове Великом сгорел двухэтажный особняк XIX века с деревянным вторым этажом и мезонином, много лет выполнявший функции многоквартирного жилого дома. Официально там было зарегистрировано 28 человек, но в ночь пожара дома находились 17 жильцов.

Фото: iStock
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Сообщение о возгорании поступило в ГУМЧС в 04:48. Когда пожарные примчались на вызов, верхняя половина дома была полностью охвачена пламенем: по деревянным перекрытиям огонь распространялся стремительно. Многие жильцы смогли выбраться из горящего дома через окна первого этажа, но семь человек погибли, включая пятерых детей, старшему из которых было всего шесть лет, младшему - чуть больше года. Причем двух задохнувшихся дымом ребятишек и их мать пожарные смогли вынести на улицу, но медикам удалось спасти только мать. Еще одна женщина, тяжело пострадавшая в этом страшном пожаре, скончалась позднее в больнице.

Подозреваемого в поджоге дома задержали в тот же день. Как выяснило следствие, между его сыном и жившим в этом доме мальчиком произошел конфликт. Однако вместо того, чтобы предоставить детям возможность разобраться друг с другом самостоятельно, нетрезвый отец 19 октября в четыре часа утра отправился домой к обидчику. Приехал на такси, зашел в подъезд, а когда ему "в грубой форме" не открыли дверь квартиры, вернулся к ожидавшей его машине такси, взял из кармана  куртки зажигалку, возвратился в подъезд и поджег нижнюю часть деревянной лестницы и тряпку, которую нашел тут же.

"Убедившись, что огонь начал распространяться, злоумышленник вышел из дома и скрылся с места преступления на том же автомобиле такси", - говорится в обвинительном заключении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений), а также статье 105 (покушение на убийство двух и более лиц) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), расследовалось почти год. В Ярославском областном суде уточнили, что в деле 17 томов.

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