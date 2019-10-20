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20.10.2019 20:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Просто взял зажигалку

При пожаре в Ростове Великом погибли семь человек
Текст: Элина Труханова ( "Российская газета", Ярославская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
20 октября СК сообщил, что подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове Великом, унесшем жизни двух взрослых и пятерых малолетних детей, задержан.

Субботний день 19 октября в 31-тысячном ярославском райцентре начался рано и страшно: в пятом часу утра на одной из центральных улиц города - Ленинской - заполыхал двухэтажный многоквартирный жилой дом, а по "совместительству" - старинный особняк. Семь человек из огненной ловушки спастись не смогли. Пять жертв - маленькие дети, старшему из которых было шесть лет, младшему - чуть больше года.

В МЧС сообщение о возгорании поступило в 04.48. Когда пожарные примчались на вызов, верхняя половина дома была в огне: первый этаж здания кирпичный, второй - деревянный, перекрытия тоже деревянные, поэтому огонь распространялся стремительно.

Фото: Артем Локалов
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- Мы услышали бешеный стук в окно. Выглянули на улицу, у нас угловая квартира, а там все полыхало. Вышибли сетку в окне, вытащили девятилетних детей-двойняшек, потом вылезли сами. Ничего взять не успели, - вспоминает жительница дома Анастасия.

Спасшиеся помогали выбираться соседям. Из-за дыма многие вылезали через окна. По словам Анастасии, на ее глазах из охваченного огнем мезонина спрыгнула женщина - взяла в руки одеяло и шагнула вперед с криком: "Я больше так не могу!". С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

Жильцы рассказывают, что выпрыгнул из окна второго этажа и мужчина, оставив в доме трех детей и жену. "Он скакал у горящего дома на одной ноге, а его спрашивали: "Где дети твои? Где жена?" - говорят люди. Позднее тела женщины и малышей были найдены под завалами. Двух ребятишек из другой семьи, четырех и двух лет, вынесли на улицу "еще теплыми", но спасти не смогли. Их мать - в реанимации. А ближе к полудню субботы под завалами нашли тело седьмой жертвы пожара - 50-летнего мужчины, который гостил в этом доме у родственников.

Одну пострадавшую - самую "тяжелую" - из Ростовской ЦРБ перевезли в больницу скорой медпомощи Ярославля. Ее состояние тяжелое, но стабильное. В реанимации в Ростове остается девушка, в травматологии - мужчина, выпрыгнувший со второго этажа.

Семь человек из огненной ловушки спастись не смогли. Пять жертв - маленькие дети

Для погорельцев власти открыли пункт временного размещения в местном театре. Решается вопрос об оказании им материальной помощи и предоставлении жилья. В городе введен режим ЧС. Правда, в пункт временного размещения обратились лишь четыре человека, остальные пока поселились у родственников.

Сегодня обгоревшая постройка выглядит устрашающе, а всего несколько дней назад особняк XIX века с мезонином и 14 окнами по главному фасаду был украшением города. Удивительно, но в небольшом на вид доме было зарегистрировано 28 человек. Хотя список жильцов сейчас уточняется.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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По словам и.о. главы Ростовского района Ахмета Хадзиева, в 2017 году в особняке была капитально отремонтирована крыша и электропроводка. Однако только часть квартир там была газифицирована - остальные отапливались с помощью печей.

Со слов начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Олега Бочарова, очаг возгорания, предположительно, находился на лестнице. Для помощи в расследовании уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), в Ростов прибыла группа опытных следователей-криминалистов главного управления криминалистики СК РФ.

И уже утром в воскресенье СК РФ сообщил, что пожар стал следствием поджога. Подозреваемый - мужчина 1982 года рождения - задержан.

- Следствие установило, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), - сообщает СК.

На допросе подозреваемый рассказал, что поджег дом зажигалкой и в этот момент был сильно пьян. "Я спустился вниз по лестнице, подошел к машине, взял из куртки зажигалку и пошел", - рассказал он следователям. По данным СК, задержанный - не житель сгоревшего дома. Информации о мотивах его поступка пока нет.

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