Жильцов сгоревшего дома под Ярославлем эвакуировали в здание театра

В ростовском театре создали пункт временного размещения для пострадавших при пожаре на улице Ленинской.

Возгорание в двухэтажном многоквартирном доме 13 по улице Ленинской в Ростове Великом произошло в ночь на 19 октября. Первый этаж в этом доме кирпичный, второй - деревянный. От огня пострадали квартиры второго этажа.

В результате пожара погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Еще один взрослый числится пропавшим. Из трех пострадавших, доставленных в Ростовскую ЦРБ, двое находятся в реанимации. По информации правительства Ярославской области, для транспортировки одного из них в Ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева вызвана бригада территориального центра медицины катастроф.

Как рассказал глава Ростовского района Сергей Шокин, на месте развернут оперативный штаб. В Ростов выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС и полиции.

- В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения, - сообщил заместитель губернатора региона Илья Баланин. - За помощью пока обратились семь жильцов сгоревшего дома. В нем было зарегистрировано 28 человек, сейчас часть из них находятся у родственников и близких. Решается вопрос о расселении людей.

По факту гибели людей следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.