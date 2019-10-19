По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью шести человек при пожаре в Ростове Великом.

Напомним, возгорание в двухэтажном многоквартирном доме по улице Ленинской произошло 19 октября в пятом часу утра. В результате погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, двое из которых в возрасте до пяти лет. Еще три человека госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, один взрослый человек числится пропавшим, его поиски продолжаются.

- На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Сюда же прибыл руководитель СУ СК РФ по Ярославской области Александр Соболев, который лично контролирует ход расследования, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Причины возгорания выясняются.