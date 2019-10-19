В Ростове Великом после пожара введен режим ЧС

В Ростове Ярославской области, где произошел пожар с многочисленными жертвами, введен режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

В правительстве региона сообщили, что предстоит уточнить число людей, находившихся в ночь на 19 октября в доме 13 по улице Ленинской, поскольку кроме постоянных жильцов там могли быть и гости. После установления объема ущерба и количества пострадавших будет решаться вопрос о расселении жильцов, а также о выделении им материальной помощи из резервного фонда правительства области.

Поскольку в пункт временного размещения, который находится в театре Ростова Великого, обратились всего несколько человек, а остальные жильцы дома находятся у родственников, первоочередная задача, по мнению властей, - обследование условий размещения там детей.

- Это обследование проведут органы опеки совместно с медиками, - сообщил Илья Баланин. - В понедельник дети должны иметь возможность пойти в школу и детский сад. Необходимо организовать сбор вещей, одежды и письменных принадлежностей.

К слову, потрясенные трагедией горожане уже организовали сбор необходимых для погорельцев вещей в соцсетях. Кроме того, вещи от населения будут приниматься в городской администрации. О готовности оказать помощь заявили также в региональном отделении фонда милосердия и здоровья.

В результате пожара, произошедшего в Ростове Великом рано утром 19 октября, погибли семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте до шести лет. Три человека госпитализированы. Один из них из Ростовской ЦРБ доставлен в больницу скорой помощи имении Соловьева в Ярославле.

По словам главного врача Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, состояние пациентов средней тяжести и тяжелое.

- Мы диагностируем переломы, отравление угарным газом, ожоги дыхательных путей, - рассказала главврач. - Переведенная в больницу Соловьева пациентка тяжелая и нуждается в высокотехнологичной помощи.