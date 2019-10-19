Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи

В сгоревшем доме в Ростове Великом обнаружено тело седьмого погибшего.

- Только что на пожарище найдено тело человека, считавшегося пропавшим без вести. Таким образом, всего жертвами трагедии стали семь человек: пятеро детей и двое взрослых, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Возгорание в двухэтажном многоквартирном доме 13 по улице Ленинской в Ростове Великом произошло 19 октября в пятом часу утра. Что стало его причиной, пока выясняется. Выгорела часть квартир второго и первого этажей.

Трое пострадавших жильцов дома находятся в Ростовской ЦРБ, причем два человека - в реанимации. Одного из них решено госпитализировать в Ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева.

Жильцы горевшего дома эвакуированы в пункт временного размещения, организованный в ростовском театре. Часть из них находятся у родственников. Всего, по данным правительства Ярославской области, в доме было зарегистрировано 28 человек.

По факту гибели людей следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.