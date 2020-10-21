В Москве прошла премьера оперы "Анна К."

В рамках сразу двух фестивалей "Видеть музыку" и "Серьезно и легко!" форума, посвященного 75-летию композитора Александра Журбина, на сцене Зала имени П.И. Чайковского представили концертную версию оперы "Анна К.".

Право первого исполнения автор доверил Государственной академической симфонической капелле России во главе с дирижером Валерием Полянским, и герои знаменитого романа Льва Толстого запели голосами солистов московских театров. Режиссером премьерного концертного представления и комментатором всего происходящего в опере выступил актер и художественный руководитель "Школы драматического искусства" Игорь Яцко.

"Анна Каренина" - один из самых востребованных сюжетов в мировой культуре. Есть пьесы, множество наших и зарубежных фильмов, существуют даже балет и мюзикл, а вот оперы еще не было. Но созданная семь лет назад партитура несколько лет пролежала в столе композитора, и была надежда, что, быть может, премьера состоится в Большом театре. Однако первое представление оперы произошло лишь сейчас, причем в концертном варианте, хотя и с оркестром, и с хором, но в существенно усеченном из-за пандемии составе.

Александр Журбин - автор почти полусотни вокально-театральных произведений. Самое известное его сочинение - рок-опера "Орфей и Эвридика". Сейчас ее можно увидеть на сценах Свердловской академической музкомедии и Крымского музыкального театра; еще один популярный мюзикл "Биндюжник и Король" значится в афише Красноярского ТЮЗа. В Москве сейчас идут мюзикл "Цезарь и Клеопатра" в театре "Московская оперетта", оперы "Мелкий бес" на Камерной сцене Большого театра и "Метаморфозы любви" на подмостках МАМТ.

"Анна К.", по признанию автора, - его самое крупное и серьезное произведение в оперном жанре, о котором он многие годы мечтал. Это три часа музыки и вольный пересказ, даже, точнее, фантазия на сюжет толстовского романа. Александр Журбин искал свой взгляд на хрестоматийное произведение, хотел создать нечто особенное, не повторяющее уже существующие интерпретации. И обозначенной в названии героиней новой оперы оказалась 19-летняя Аннушка, Аня Каренина - дочь Анны Аркадьевны Карениной и графа Алексея Вронского, дитя запретной любви, которую вырастил Алексей Каренин.

Автор даже посетовал - и в шутку, и всерьез, - что нельзя привлечь к работе над оперой самого Льва Толстого

К сожалению, авторы либретто Анна Родионова и Сергей Плотов не сумели передать магию толстовского слога. Хотя много чего придумали - например, первый бал Аннушки (очевидная калька с другой толстовской героини - Наташи Ростовой), но текст получился, на мой взгляд, значимо слабый и "мелкий" для такой оперы, музыка которой очень искренняя, обладающая легким флером радости узнавания. Александр Журбин даже посетовал и в шутку, и всерьез на то, что нельзя было привлечь к работе над оперой самого Льва Николаевича Толстого.

Действие спектакля происходит в двух временных периодах: в первой половине 70-х годов XIX века и 16-17 ноября 1893 года. Возникает и новый, неожиданный персонаж оперы - композитор Петр Чайковский, чью музыку герои слушают дважды. Сюжет многослойный, почти детективно закрученный, но все же чересчур погруженный в быт, перегруженный слишком большим количеством мелких, не имеющих образного значения деталей.

В опере заняты тринадцать солистов. Партию Аннушки исполнила Екатерина Чудотворова, ее матери - Елена Терентьева. Удивительно, что композитор поручил эти роли легкому, субреточному, а не лирико-драматическому сопрано и не пошел на интересное драматургическое решение - отдать обе партии одной певице. Каренин в новом сочинении оказался тенором (Евгений Либерман), Вронский - баритоном (Андрей Бреус). Нельзя не упомянуть и классно проработанный, очень важный в русском искусстве образ Няни (замечательно исполненный Надеждой Крыгиной), прописанный композитором для не академического, а народного голоса. Подобный художественный прием встречается, например, и в некоторых ролях оперы Родиона Щедрина "Мертвые души"… Герои оперы "Анна К." живут в предчувствии XX века, возлагая на него, как мы теперь знаем, абсолютно несбыточные надежды. Точно так же, как мы упрямо надеемся сегодня на ХХI столетие.

На юбилейном фестивале "Серьезно и легко!" любителей музыки ожидают еще две значительные премьеры. Первой, 27 октября и 17 ноября, будет представлена новая опера-буфф "Счастливый день" - это заключительная часть трилогии больших оперных сочинений Александра Журбина (две другие - романтическая драма "Альберт и Жизель" и опера-трагедия "Анна К."). А в феврале 2021 года в театре "Московская оперетта" запланирована премьера мюзикла "Куртизанка", в основе которого история реальной женщины, жившей в Венеции в эпоху Ренессанса, - итальянской поэтессы Вероники Франко.