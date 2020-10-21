В Москве прошла премьера оперы "Анна К."

Новости

В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 20:04
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 19:51
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:31
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 19:22
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 19:11
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 19:00
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 18:50
Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате 17:33
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД 17:32
В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение 17:20
Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 19:39
Рубрика: Культура

Уповая на светлое будущее

В Москве прошла премьера оперы "Анна К."
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
В рамках сразу двух фестивалей "Видеть музыку" и "Серьезно и легко!" форума, посвященного 75-летию композитора Александра Журбина, на сцене Зала имени П.И. Чайковского представили концертную версию оперы "Анна К.".
Концертную версию новой оперы "Анна К." зрителям Зала имени Чайковского представил автор - Александр Журбин. Фото: Пресс-служба фестиваля А. Журбина Концертную версию новой оперы "Анна К." зрителям Зала имени Чайковского представил автор - Александр Журбин. Фото: Пресс-служба фестиваля А. Журбина
Концертную версию новой оперы "Анна К." зрителям Зала имени Чайковского представил автор - Александр Журбин. Фото: Пресс-служба фестиваля А. Журбина

Право первого исполнения автор доверил Государственной академической симфонической капелле России во главе с дирижером Валерием Полянским, и герои знаменитого романа Льва Толстого запели голосами солистов московских театров. Режиссером премьерного концертного представления и комментатором всего происходящего в опере выступил актер и художественный руководитель "Школы драматического искусства" Игорь Яцко.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Премьера спектакля Богомолова "Бесы Достоевского" перенесена на ноябрь

"Анна Каренина" - один из самых востребованных сюжетов в мировой культуре. Есть пьесы, множество наших и зарубежных фильмов, существуют даже балет и мюзикл, а вот оперы еще не было. Но созданная семь лет назад партитура несколько лет пролежала в столе композитора, и была надежда, что, быть может, премьера состоится в Большом театре. Однако первое представление оперы произошло лишь сейчас, причем в концертном варианте, хотя и с оркестром, и с хором, но в существенно усеченном из-за пандемии составе.

Александр Журбин - автор почти полусотни вокально-театральных произведений. Самое известное его сочинение - рок-опера "Орфей и Эвридика". Сейчас ее можно увидеть на сценах Свердловской академической музкомедии и Крымского музыкального театра; еще один популярный мюзикл "Биндюжник и Король" значится в афише Красноярского ТЮЗа. В Москве сейчас идут мюзикл "Цезарь и Клеопатра" в театре "Московская оперетта", оперы "Мелкий бес" на Камерной сцене Большого театра и "Метаморфозы любви" на подмостках МАМТ.

"Анна К.", по признанию автора, - его самое крупное и серьезное произведение в оперном жанре, о котором он многие годы мечтал. Это три часа музыки и вольный пересказ, даже, точнее, фантазия на сюжет толстовского романа. Александр Журбин искал свой взгляд на хрестоматийное произведение, хотел создать нечто особенное, не повторяющее уже существующие интерпретации. И обозначенной в названии героиней новой оперы оказалась 19-летняя Аннушка, Аня Каренина - дочь Анны Аркадьевны Карениной и графа Алексея Вронского, дитя запретной любви, которую вырастил Алексей Каренин.

Автор даже посетовал - и в шутку, и всерьез, - что нельзя привлечь к работе над оперой самого Льва Толстого

К сожалению, авторы либретто Анна Родионова и Сергей Плотов не сумели передать магию толстовского слога. Хотя много чего придумали - например, первый бал Аннушки (очевидная калька с другой толстовской героини - Наташи Ростовой), но текст получился, на мой взгляд, значимо слабый и "мелкий" для такой оперы, музыка которой очень искренняя, обладающая легким флером радости узнавания. Александр Журбин даже посетовал и в шутку, и всерьез на то, что нельзя было привлечь к работе над оперой самого Льва Николаевича Толстого.

Действие спектакля происходит в двух временных периодах: в первой половине 70-х годов XIX века и 16-17 ноября 1893 года. Возникает и новый, неожиданный персонаж оперы - композитор Петр Чайковский, чью музыку герои слушают дважды. Сюжет многослойный, почти детективно закрученный, но все же чересчур погруженный в быт, перегруженный слишком большим количеством мелких, не имеющих образного значения деталей.

Фото: Полина Королева/пресс-служба фестиваля "Context. Diana Vishneva"
На фестивале Context. Diana Vishneva наградили молодых хореографов

В опере заняты тринадцать солистов. Партию Аннушки исполнила Екатерина Чудотворова, ее матери - Елена Терентьева. Удивительно, что композитор поручил эти роли легкому, субреточному, а не лирико-драматическому сопрано и не пошел на интересное драматургическое решение - отдать обе партии одной певице. Каренин в новом сочинении оказался тенором (Евгений Либерман), Вронский - баритоном (Андрей Бреус). Нельзя не упомянуть и классно проработанный, очень важный в русском искусстве образ Няни (замечательно исполненный Надеждой Крыгиной), прописанный композитором для не академического, а народного голоса. Подобный художественный прием встречается, например, и в некоторых ролях оперы Родиона Щедрина "Мертвые души"… Герои оперы "Анна К." живут в предчувствии XX века, возлагая на него, как мы теперь знаем, абсолютно несбыточные надежды. Точно так же, как мы упрямо надеемся сегодня на ХХI столетие.

На юбилейном фестивале "Серьезно и легко!" любителей музыки ожидают еще две значительные премьеры. Первой, 27 октября и 17 ноября, будет представлена новая опера-буфф "Счастливый день" - это заключительная часть трилогии больших оперных сочинений Александра Журбина (две другие - романтическая драма "Альберт и Жизель" и опера-трагедия "Анна К."). А в феврале 2021 года в театре "Московская оперетта" запланирована премьера мюзикла "Куртизанка", в основе которого история реальной женщины, жившей в Венеции в эпоху Ренессанса, - итальянской поэтессы Вероники Франко.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Путин поручил обеспечить безопасность водоводов для крымчан
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны