ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом обезвредили в Ярославской области межрегиональное преступное сообщество, которое специализировалось на незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированных сигарет в особо крупном размере.

На кадрах оперативного видео показаны склады, в которых оперативники ФСБ обнаружили большое количество коробок сигарет известных брендов, а также крупные суммы денег. О качестве задержанного табака ничего не говорится, но скорее всего он имел мало отношения к легально производимым фабричным сигаретам. Зато, судя по количеству изъятых пачек денег, теневой бизнес табакоторговцев процветал и приносил огромную прибыль.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, во время обысков в местах проживания участников преступного сообщества и на территории складов обнаружено и изъято около 1 миллиона немаркированных пачек сигарет на сумму свыше тридцати миллионов рублей. Кроме того, была изъята наличность, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 миллионов рублей, а также финансовая документация, подтверждающая незаконные операции.

По данным ЦОС ФСБ, продажей нелегального табака занималось преступное сообщество, состоящее из 3 организованных групп на территории 11 субъектов России. Злоумышленники действовали в Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, Дагестане и Ставропольском крае. По данным следствия, с 2018 года члены ОПС продали контрафактной табачной продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Как отметили в ФСБ, в результате проведенных мероприятий задержаны лидеры и активные участники преступного сообщества.

Оперативники изъяли почти один миллион пачек сигарет на сумму свыше 30 миллионов рублей

По данным Следственного комитета, следственным управлением СК РФ по Ярославской области в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России об организации преступного сообщества. Как следует из материалов уголовного дела, в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года преступное сообщество, состоящее из трех организованных преступных групп, в состав которых входили как минимум 12 человек, незаконно приобретали и сбывали жителям Ярославской области табачную продукцию, не маркированную акцизными марками. Все подозреваемые задержаны. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.