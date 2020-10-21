Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Марий Эл имущество на 111 млн рублей

Прокуроры обнаружили у проходящего по коррупционному уголовному делу экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова новое имущество, которое планируется изъять в доход государства.

"Собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества здания игрового торгово-развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв.м. и стоимостью свыше 111 млн рублей в Йошкар-Оле. 21 октября направлено в суд новое исковое заявление об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве напомнили, что ранее решениями судов Нижнего Новгорода и Ульяновска в полном объеме удовлетворены иски Генпрокуратуры к Маркелову и 12 соответчикам - 4 физическим и 8 юридическим лицам. Это иски о взыскании в госказну имущества стоимостью 2 млрд 556 млн рублей, приобретенного чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В сентябре этого года сообщалось, что судебные приставы начали процедуру изъятия имущества, зарегистрированного на бывшего главу республики Леонида Маркелова. Отмечалось, что в доход государства будет обращено имущество организаций ООО "Телекомпания 12 регион", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Марийский цемент" и ООО "Воскресенский парк". Это жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства - легковые автомобили и строительная техника. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в сумму около 19 миллионов рублей.

Бывший глава республики находится под стражей с апреля 2017 года. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретении оружия. По этому же делу проходят глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. По версии следствия, полученная Маркеловым взятка была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось. Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.