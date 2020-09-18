Приставы начали изымать имущество экс-главы Марий Эл

Сотрудники службы судебных приставов Марий Эл начали процедуру изъятия имущества, зарегистрированного на бывшего главу республики Леонида Маркелова.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УФССП, в доход государства также будет обращено имущество различных организаций: ООО "Телекомпания 12 регион", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Марийский цемент" и ООО "Воскресенский парк". Это жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства - легковые автомобили и строительная техника.

Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в сумму около 19 миллионов рублей.

Напомним, в феврале прошлого года Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества Маркелова на 1,5 миллиарда рублей. В документе были указаны 120 объектов недвижимости, в числе которых жилой комплекс в природоохранной зоне, квартиры и нежилые помещения в Москве и Марий Эл, а также крупные денежные суммы в рублях, долларах США и евро. Впоследствии сумма взыскания возросла до 2,2 миллиарда рублей.

Леонид Маркелов, руководивший Марий Эл в течение 16 лет, был арестован в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. По версии следователей, глава региона через доверенное лицо получил 235 миллионов рублей за покровительство от владельца местной птицефабрики. Позже в его отношении завели два новых дела: за незаконное хранение боеприпасов и злоупотребление должностными полномочиями.

Дело Маркелова рассматривается в Нижегородском районном суде с 23 апреля 2019 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.