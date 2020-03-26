Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл еще 370 млн рублей

Генеральная прокуратура России направила в суд новый иск об обращении в доход государства имущества экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова.

В ходе дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у бывшего чиновника, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества - 33 объектов недвижимости и 11 транспортных средств общей стоимостью 370 миллиона рублей. Иск удовлетворен в отношении Маркелова и 10 соответчикам (2 физическим и 8 юридическим лицам). Это не первый иск со стороны Генпрокуратуры к экс главе Марий Эл. До этого сума взыскания в доход государства составила 2,2 миллиарда рублей

Уголовное дело по обвинению Маркелова во взяточничестве в крупном размере и незаконном приобретении оружия в настоящее время рассматривается судом по существу.

Напомним, Леонид Маркелов был арестован 14 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки. СК считает, что экс-главе он через доверенное лицо получил 225 миллионов рублей за покровительство от учредителя местной птицефабрики.