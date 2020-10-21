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21.10.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сегодня утром в реанимации одной из новосибирских больниц скончалась 23-летняя участница дружеской фотосессии на дамбе ГЭС, обернувшейся трагедией. Факт смерти девушки "РГ" подтвердили в региональном минздраве.

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Четверо молодых людей, двое парней и две девушки, решили сделать эффектное селфи на дамбе новосибирской ГЭС, но во время съемки один из парней сорвался в Обь. Ему на помощь бросился товарищ, а затем и одна из девушек. Пытавшийся спасти друга молодой человек сумел выбраться на берег самостоятельно. Девушку достали из воды, однако сегодня утром она умерла.

Как уточнила помощник руководителя Следственного управления СК Анастасия Кулешова, тело парня, первым упавшего в воду, до сих пор не найдено. В ведомстве по данному факту продолжается проверка. По данным следствия, компания из шести человек приехала к дамбе на автомобиле, двое отказались фотографироваться.

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