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21.10.2020 15:03
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов

Текст: Николай Грищенко

Бойцами спецназа ФСБ задержаны двое членов незаконных вооруженных формирований, которые в 1999 году участвовали в нападении на Дагестан.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, уроженцы Ставропольского края входили в состав отрядов Басаева и Хаттаба. Двое мужчин 1975 и 1977 годов рождения участвовали в нападении на ряд населенных пунктов Ботлихского района.

Напомним, летом 1999 года боевики из Чечни вторглись в Дагестан и захватили несколько сел. Бандиты планировали создать на территории Чечни и Дагестана независимое исламское государство. Первыми на защиту своих сел встали местные жители.

В ходе ожесточенных боев боевиков удалось отбросить за территорию границы. 15 сентября 1999 года вся территория Дагестана была полностью освобождена от бандформирований.

Всего в ходе боев в августе-сентябре 1999 года погибли 280 солдат и офицеров, около тысячи получили ранения. Были уничтожены более двух тысяч боевиков.

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