В Вологодской области погиб руководитель резиденции Деда Мороза

Гибель Васильева подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата", - отметил он на своей странице в соцсетях.

В момент крушения на борту вертолета находились как минимум еще двое пассажиров и пилот. Сообщения об их судьбе на момент подписания этого номера "РГ" в печать не поступали.

По невыясненным пока причинам вертолет на полпути зацепился лопастями за линию электропередачи и упал в реку. Сейчас на месте крушения идет поисковая операция.

Олег Васильев возглавил вотчину Деда Мороза осенью прошлого года. До этого семь лет работал в должности вице-губернатора Вологодской области. В 2018 году он принимал в регионе автоэкспедицию "От Балтики до Арктики", организованную "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Редакция "РГ" приносит соболезнования родным и близким Олега Васильева...