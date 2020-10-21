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Рубрика: Происшествия

Запутался в проводах

В Вологодской области погиб руководитель резиденции Деда Мороза
Текст: Алексей Михайлов, Вера Черенева ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)
Как минимум два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла во вторник в Вологодской области - в реку Сухону упал легкомоторный вертолет типа "Robinson R44", следовавший по маршруту Вологда - Великий Устюг. Как выяснилось, одним из погибших был руководитель широко известной устюжской вотчины Деда Мороза Олег Васильев.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Гибель Васильева подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата", - отметил он на своей странице в соцсетях.

Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
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В момент крушения на борту вертолета находились как минимум еще двое пассажиров и пилот. Сообщения об их судьбе на момент подписания этого номера "РГ" в печать не поступали.

По невыясненным пока причинам вертолет на полпути зацепился лопастями за линию электропередачи и упал в реку. Сейчас на месте крушения идет поисковая операция.

Олег Васильев возглавил вотчину Деда Мороза осенью прошлого года. До этого семь лет работал в должности вице-губернатора Вологодской области. В 2018 году он принимал в регионе автоэкспедицию "От Балтики до Арктики", организованную "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Редакция "РГ" приносит соболезнования родным и близким Олега Васильева...

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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