Ивана Бойко в Новопокровском районе называют летописцем. Он автор 25 книг по краеведению, посвященных прошлому и настоящему своей малой родины. Практически все их герои жили десятилетия и даже века назад. И вот впервые он взялся за документальное повествование о современнике - главе фермерского хозяйства из соседнего Белоглинского района Алексее Хрулеве, жизнь которого оборвалась минувшим летом.

Она была такой яркой и насыщенной добрыми делами, что оставила заметный след в памяти земляков. По их просьбе Бойко и взялся за перо.

По стопам деда

Автор назвал ее "Внук председателя Хрулева", ведь Алексей доводится родным внуком Василию Марковичу Хрулеву, знаменитому в свое время председателю местного колхоза. Пройдя голод, холод и войну, Хрулев дожил почти до 94 лет. А его внук, также занявшийся сельским хозяйством и попытавшийся совсем в другую эпоху облегчить жизнь земляков, разорился и умер на взлете, в 39 лет. Поразительные ощущения остаются от сравнения этих двух судеб.

- В 2017 году я написал книгу "Родной земли защитник и хозяин", - рассказывает Иван Бойко. - В ней повествуется о жизни и деятельности легендарного руководителя и замечательного человека Василия Марковича Хрулева, который 38 лет возглавлял стабильно развивающийся и экономически сильный колхоз имени XVII партсъезда.

Земляки до сих пор помнят, что благодаря Василию Марковичу село Кулешовка из захудалого стало одним из самых благоустроенных на Кубани. Еще в первые годы его руководства за счет колхоза провели газ, покрыли асфальтом дороги, озеленили улицы. Рассказывают, как тогда оперативно решались проблемы сельчан. В Кулешовке имелась своя больница, оснащенная современным оборудованием, в ней работали высококвалифицированные специалисты. Постоянно заботилось правление и о школе: в здании проводили ремонт, приобретали инвентарь и учебные пособия, а учеников обеспечивали бесплатным питанием. Кстати, построенная при активном участии Хрулева школа теперь носит его имя.

По воспоминаниям родных, Василий Маркович всегда мечтал, чтобы кто-то пошел по его стопам. И когда Алексей решил создать фермерское хозяйство, всячески помогал советами.

Рассказывают, он был очень доволен, что Алеше удалось создать крепкое хозяйство. А внук по примеру деда помогал школе, пропагандировал спорт, занимался благоустройством улиц. И старался жить теми же принципами, на которых был воспитан. Однако в эпоху "дикого" капитализма они оказались неприемлемыми. Глава успешного фермерского хозяйства смог противостоять ударам стихии, однако справиться с рыночной суетой и чиновничьей безответственностью не сумел.

Эпоха стрессов

Фермерское хозяйство Алексея Хрулева было зарегистрировано в конце 2003 года. Оно начиналось с четырех семейных паев и соседского трактора. Потом к 30 гектарам добавилась земля, выделенная в аренду руководством района, а также наделы нескольких земляков. Уже через год собрали хороший урожай со 180 гектаров. Первый серьезный успех окрылил 24-летнего фермера. Он построил амбар, купил комбайн, рассчитался с долгами, начал активно участвовать в решении социальных проблем родного села. В 2006 году Алексея избрали депутатом Белоглинского районного Совета, за успехи в сельхозпроизводстве не раз поощряли районными и краевыми наградами, в 2008 году губернатор лично поздравил его с присуждением звания "Лучший фермер района".

Алексей смог противостоять ударам стихии, однако справиться с рыночной суетой и чиновничьей безответственностью не сумел

Услышав с высокой трибуны призыв заняться животноводством, Хрулев купил заброшенную колхозную ферму. Отремонтировав ее, решил сделать ставку на свиноводство. В 2011 году реализовывали уже до 1500 голов, но из-за вспыхнувшей чумы (она подозрительно часто случалась в крае в те времена) всех животных пришлось уничтожить. После этого взял кредиты и переориентировался на овцеводство и разведение КРС, но добиться рентабельности без обещанной поддержки государства не смог.

А тут еще кто-то поджег дорогостоящий комбайн, со склада разворовали часть зерна. В итоге в июне 2016 года фермерское хозяйство Хрулева было признано банкротом, а его имущество выставлено на торги. Полученный тогда стресс подкосил здоровье и стал, по мнению медиков, причиной онкологического заболевания. Впрочем, сломленным Алексея никто не помнит. Расплатившись с долгами, занялся грузоперевозками, причем работал практически до последних своих дней.

Любил родную Кулешовку

О том, как трогательно младший Хрулев относился к своей Кулешовке и тем, кто жил с ним рядом, рассказали автору книги земляки фермера.

- Я записал беседы с жителями Кулешовки и райцентра Белая Глина, друзьями Алексея, членами его фермерского хозяйства, - поясняет Бойко. - Постепенно собралось много материала. По несколько раз я перечитывал отрывки из воспоминаний его одноклассников и однокурсников. Трудился по 14-16 часов, но усталости не чувствовал. Работа над книгой увлекла, я просто влюбился в ее героя, понял, что именно такие люди могут изменить к лучшему нашу жизнь. В одной из бесед его одноклассница сказала: "Леша был необычайный человек. Он каждый день спешил делать добро людям". И я в этом убедился, когда слушал и записывал рассказы тех, кто знал Алексея.

Как и его дед, Хрулев-младший осознанно творил добро. Ему было жалко людей, потерявших работу и лишенных льгот, которые предоставлял им в свое время богатый колхоз. Фермер помогал пожилым землякам пахать огороды, перевозить грузы, принимал на работу в крестьянское хозяйство их детей и внуков.

А еще занимался организацией сельских праздников и спортивных соревнований, выделял средства на их проведение, то есть делал то, что было крайне необходимо людям. И это не случайно: он с детства привык протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждался. Спас тонущего брата, горой вставал на защиту слабых, рискуя жизнью, боролся с нарушителями порядка в селе. Обо всем этом вспоминают теперь земляки.

"Каждый раз, узнав о его благородных поступках, я думал: почему далеко не все способны на это, - размышляет Иван Бойко. - Ведь ученые утверждают, что тяга к добру присуща всем людям с рождения. Это подтверждает один проведенный эксперимент. Шестимесячным малышам показали коротенький мультфильм. В нем сказочный персонаж пытается катить в гору камень. Злой человек мешает ему это делать, а добрый - помогает. После окончания фильма перед детками положили фигурки злого и доброго персонажей. И все потянулись к добряку. Почему же у многих куда-то уходит заложенное с рождения стремление творить добро?"

...Недавно в Доме культуры села Кулешовка прошла презентация документальной книги Ивана Бойко "Внук председателя Хрулева". Участники поделились воспоминаниями о безвременно ушедшем земляке и посмотрели посвященный ему фильм. И все сошлись во мнении, что человек, оставивший добрый след на земле, не исчезает, он в памяти тех, кто идет за ним следом...

Летописец из Покровки

Новопокровский район - одна из кубанских окраин. В народе его нарекли Покровкой, а еще называют житницей и кормилицей. Здесь почти 200 тысяч гектаров пашни, которая дает щедрые урожаи хлеба. Богата эта земля и на героев. О многих из тех, кто прославил малую родину на всю Россию, уже рассказал Иван Бойко. Он кандидат экономических наук, много лет отдал госслужбе, когда-то был корреспондентом газеты, а до прошлого года заведовал районным архивом. Это с его подачи в Новопокровской было создано первичное отделение Всероссийского общества историков-архивистов, в которое вошли фермеры, педагоги, бывшие военные.

Людей разных профессий объединило неравнодушие. Их стараниями начали активно издаваться книги по краеведению. "Мы хотим, чтобы молодежи было с кого брать пример: прежде всего им адресовано наше печатное слово", - говорит Иван Константинович. Его книги хранятся в государственных архивах Кубани, они переданы во все школы и библиотеки Новопокровского района. А последнее документальное повествование "летописца из Покровки" уже разошлось и по соседнему, Белоглинскому району.

На последней сессии депутаты райсовета единогласно проголосовали за присвоение своему земляку звания "Почетный гражданин Новопокровского района".