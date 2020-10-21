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21.10.2020 18:56
Рубрика: Власть

Путин поручил обеспечить безопасность водоводов для крымчан

Текст: Кира Латухина
Президент одобрил планы вице-премьера Марата Хуснуллина поехать в Крым проконтролировать вопросы водоснабжения.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В начале октября глава государства поручил правительству подготовить предложения по надежному водоснабжению полуострова. Работа проведена, решения приняты, источники финансирования определены в объеме почти 50 млрд рублей поэтапно, отметил Владимир Путин и попросил Марата Хуснуллина доложить поподробнее, что, в какие сроки и где будет реализовано.

Фото: Юлия Крымова
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"Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", - заметил президент.

План правительства рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 гг. с общим объемом в 48 млрд рублей. Он включает разработку новых подземных источников, строительство гидротехнических сооружений и мероприятия по опреснению. Восемь из 14 мероприятий уже реализуются. "Росгеология" планирует до конца года пробурить в Крыму 30 скважин, 22 из них начнут подавать воду в сети водоснабжения, сообщил Хуснуллин.

"К сожалению, по прогнозу в четвертом квартале 2020 года у нас остается сложная ситуация, вызванная маловодьем. И ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится. Водность рек будет варьироваться в основном от 10 до 60 процентов от норм, такой ситуации не было последние несколько десятков лет", - отметил докладчик.

Вице-премьер попросил поручить ему выехать в Крым в ближайшее время, "чтобы лично рассмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить".

Фото: Юлия Крымова
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Президент поручил Хуснуллину во время поездки проконтролировать, что строительство водоводов не нанесет вред экологии и местным жителям. "Те водоводы, которые предполагается строить для снабжения водой Севастополя из некоторых водоемов, реализация этих проектов не нанесет ущерба экологии, не нанесет ущерба домохозяйствам, не поставит ли в сложное положение людей, которые проживают в этой зоне?" - спросил он.

Ущерба не будет ни для экологии, ни для других пользователей, которые находятся вдоль водоемов, заверил собеседник. "Вы когда поедете в регион, имейте в виду это обстоятельство и с людьми тоже поработайте, пообщайтесь", - заключил Путин.

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