Путин поручил обеспечить безопасность водоводов для крымчан

Президент одобрил планы вице-премьера Марата Хуснуллина поехать в Крым проконтролировать вопросы водоснабжения.

В начале октября глава государства поручил правительству подготовить предложения по надежному водоснабжению полуострова. Работа проведена, решения приняты, источники финансирования определены в объеме почти 50 млрд рублей поэтапно, отметил Владимир Путин и попросил Марата Хуснуллина доложить поподробнее, что, в какие сроки и где будет реализовано.

"Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", - заметил президент.

План правительства рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 гг. с общим объемом в 48 млрд рублей. Он включает разработку новых подземных источников, строительство гидротехнических сооружений и мероприятия по опреснению. Восемь из 14 мероприятий уже реализуются. "Росгеология" планирует до конца года пробурить в Крыму 30 скважин, 22 из них начнут подавать воду в сети водоснабжения, сообщил Хуснуллин.

"К сожалению, по прогнозу в четвертом квартале 2020 года у нас остается сложная ситуация, вызванная маловодьем. И ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится. Водность рек будет варьироваться в основном от 10 до 60 процентов от норм, такой ситуации не было последние несколько десятков лет", - отметил докладчик.

Вице-премьер попросил поручить ему выехать в Крым в ближайшее время, "чтобы лично рассмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить".

Президент поручил Хуснуллину во время поездки проконтролировать, что строительство водоводов не нанесет вред экологии и местным жителям. "Те водоводы, которые предполагается строить для снабжения водой Севастополя из некоторых водоемов, реализация этих проектов не нанесет ущерба экологии, не нанесет ущерба домохозяйствам, не поставит ли в сложное положение людей, которые проживают в этой зоне?" - спросил он.

Ущерба не будет ни для экологии, ни для других пользователей, которые находятся вдоль водоемов, заверил собеседник. "Вы когда поедете в регион, имейте в виду это обстоятельство и с людьми тоже поработайте, пообщайтесь", - заключил Путин.