Сочи с начала года посетили более 4,6 миллиона туристов

С начала года главный курорт страны принял более 4,6 миллиона туристов. Сейчас в Сочи одновременно находится более ста тысяч гостей. Загрузка средств размещения на середину октября составила 77 процентов. На курорте открыты почти 1,7 тысячи средств размещения. Об этом сообщает пресс-служба сочинской администрации.

- Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре, загрузка в средствах размещения остается достаточно высокой: 104 тысячи туристов находятся в городе на сегодняшний день, это высокая цифра для середины октября, средняя загрузка отелей и санаториев составляет рекордные 77 процентов, - рассказала директора департамента курортов и туризма администрации города-курорта Светлана Батяйкина.

Как утонили "РГ" в профильном ведомстве, всего в Сочи находятся 2152 классифицированных объекта размещения, то есть тех, которым присвоена звездность.

По прогнозам, до конца октября сочинские гостиницы и санатории будут загружены на 72-74 процента. Ожидается, что в ноябре отели будут заполнены до 68 процентов.

Кроме того, на курорте начали действовать осенние программы отдыха: "Открытый Юг", "За здоровьем в Сочи", "Серебряный возраст", краевая маркетинговая программа "Южная здравница". При бронировании номеров с лечением стоимость размещения значительно снижена.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, на Черноморском побережье Краснодарского края средняя заполняемость в октябре составила 63,1 процента. Общий турпоток с 1 января по 15 октября 2020 года составил 10 170 191 туристов со снижением на 36 процентов к аналогичному периоду прошлого года - тогда Кубань посетили 15 946 835 гостей. Всего в регионе открыты 3163 объекта размещения на 347 тысяч мест и почти 1,2 тысячи индивидуальных для чуть более 21 тысячи гостей.

Напомним, в Краснодарском крае до 31 октября продлен режим повышенной готовности.