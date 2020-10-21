В Севастополе ограничили работу "наливаек" в многоэтажках

Начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников сообщил, что ограничение коснется 11 из 47 заведений общепита, расположенных на первых этажах МКД и имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя. У остальных площадь зала более 50 "квадратов". Бюджет Севастополя не досчитается 715 тысяч рублей в год от продажи лицензий. Эту сумму чиновник назвал незначительной.

По его словам, после того как в 2017 году на федеральном уровне было исключено обязательное требование к точкам общепита в жилых домах иметь площадь не менее 50 квадратных метров, заметно выросло потребление алкоголя. В Севастополе за 9 месяцев 2020 года было выпито 2606 тысяч литров в пересчете на безводный спирт, а два года назад за тот же период - 2466 тысяч литров. Увеличилось и число жалоб жильцов многоэтажек.

- В "наливайках", расположенных на первых этажах, алкогольная продукция часто продается круглосуточно, по низким ценам, что привлекает неблагополучный контингент и провоцирует конфликты, - сообщил Кирпичников.

Он добавил, что 11 проблемных заведений находятся за пределами исторического центра города и туристических маршрутов.

Запрет касается не только крепкого алкоголя, но и пива. По информации Кирпичникова, в Севастополе около 270 пивбаров открыто в многоквартирных домах, и лишь у 10 площадь зала более 50 квадратных метров. Эти заведения смогут перепрофилироваться в розничные магазины и работать до 22:00, а не круглосуточно. Однако пивбары работают без лицензии, и контролировать их будет сложнее.

Депутат ЗС Евгений Дубовик выступил против введения ограничений, поскольку отрасль общепита и так пострадала во время борьбы с пандемией. Он сообщил, что в комитет ЗС по экономике поступили обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе, региональной Торгово-промышленной палаты, отделения Союза промышленников и предпринимателей с просьбой не принимать закон.

- В письмах отмечается, что эта мера не решит в корне социальный конфликт, но усугубит положение отрасли, пострадавшей из-за пандемии, может привести к потере более 1000 рабочих мест, - рассказал Дубовик.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ сообщил, что согласно отчетам, в июле и в августе этого года ресторанный бизнес неплохо заработал и сейчас ни одно предприятие не терпит убытков.

- Снижение налоговой нагрузки и сверхъестественное количество туристов позволило рестораторам устойчиво стоять на ногах и получать прибыль, - отметил Развожаев.

По его словам, закрытие 11 заведений не отразится на отрасли.

- Я получил множество жалоб на работу этих "зловонных дыр", вокруг которых все лето происходило черт-те что, каждое третье утро начиналось с рассмотрения жалоб и взаимодействия с полицией. Убытков для города - только 700 тысяч рублей, а социальных последствий гораздо больше, - добавил губернатор.

Напомним, власти Республика Крым минувшим летом не решились ограничивать продажу алкоголя в заведениях общепита или "наливайках" на первых этажах многоквартирных жилых домов площадью менее 50 квадратных метров. Глава РК Сергей Аксенов выразил опасение, что закрытие питейных заведений может привести к росту безработицы и отправил принятый Госсоветом в двух чтениях законопроект на доработку.