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21.10.2020 16:58
Рубрика: Общество

В Севастополе ради медицинского кластера изымут 93 участка

Текст: Юлия Крымова

Правительство Севастополя сегодня утвердило проект планировки территории нового медицинского кластера на Фиолентовском шоссе.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Как сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов, на территории медгородка общей площадью 59,4 гектара будут построены девять объектов. В первую очередь, это объекты федеральной целевой программы развития полуострова - больница скорой медпомощи на 450 коек, инфекционная больница на 200 коек, многопрофильный корпус онкологического диспансера на 180 коек и подстанция экстренной медицинской помощи.

Кроме этого, в границах кластера возведут психиатрическую больницу на 220 коек, лабораторию бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинский колледж с общежитием, а также котельную, которая будет обслуживать весь медгородок.

По словам Жукалова, участки для строительства объектов будут формироваться поэтапно. Частично территория находится в собственности, частные наделы решено изъять.

- Подлежат изъятию 93 участка, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, - сообщил чиновник.

Он напомнил, что 28 сентября состоялись публичные слушания по проекту планировки территории медкластера, в которых приняли участие 355 человек, 269 поддержали проект.

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