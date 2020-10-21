В Сочи владельцев электросамокатов будут штрафовать за лихачество

Новости

Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России 11:20
Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября 11:17
Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке 11:17
Вырос спрос на дальневосточный гектар 11:13
Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ 11:09
Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
Москвичи могут записаться на прием в "Мои документы" через приложение "Госуслуги Москвы" 09:57
Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда 09:56
В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
21.10.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

Скорость надо сбавить

В Сочи владельцев электросамокатов будут штрафовать за лихачество
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 238(8292)
В городе-курорте планируют ввести штрафы от тысячи до трех тысяч рублей для владельцев электрических средств передвижения. Лихачи в последнее время стали угрозой для здоровья пешеходов - туристов и местных жителей. Количество аварий с их участием в Сочи постоянно увеличивается, и горожане требуют навести порядок.
Люди на самокатах завладели пешеходными аллеями города-курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ Люди на самокатах завладели пешеходными аллеями города-курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ
Люди на самокатах завладели пешеходными аллеями города-курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю, проблема в том, что мчащихся на огромной скорости и пугающих людей водителей электросамокатов сегодня практически невозможно наказать, так как они приравнены к пешеходам.

Похожая ситуация и в других городах Кубани: например, по вечерам и выходным дням стало опасно гулять по самой популярной в Краснодаре пешеходной аллее - улице Красной возле кинотеатра "Аврора". И тут явно требуется оперативное вмешательство властей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Электросамокаты и гироскутеры пропишут в правилах

Пожалуй, самая резонансная авария произошла на улице Конституции в Центральном районе Сочи. Здесь 40-летний мужчина на электросамокате на полной скорости сбил четырехлетнюю девочку. Малышка получила серьезные травмы: медики скорой помощи госпитализировали ее с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. По словам виновника, ребенок, мол, внезапно выбежал и он не успел затормозить.

- На электросамокатах все от мала до велика носятся по городу как угорелые, - жалуется сочинка Маргарита Цветкова. - По центру и прилегающим улицам просто невозможно ходить, нельзя расслабиться и спокойно прогуляться: буквально в сантиметре от тебя пролетают самокатчики на бешеной скорости. А если в этот момент отклонишься от траектории движения, то можешь получить серьезную травму.

На минувшей неделе проблему обсудили в мэрии города-курорта. Местные власти предложили закрепить ответственность арендаторов пункта проката: обязать их проводить инструктаж по технике безопасности и определять специальные маршруты движения с учетом обхода мест массового скопления людей.Кроме того, предлагается ввести запрет на аренду лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ограничить мощность выдаваемой в прокат электротехники до 250 ватт.

В центре Сочи 40-летний мужчина на электросамокате на полной скорости сбил четырехлетнюю девочку

- В последнее время у нас стали популярны электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, - констатировал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Несмотря на то, что они могут развивать скорость выше 20 километров в час, сейчас по закону пользователи таких устройств приравнены к пешеходам. В прошлом году минтранс РФ разработал масштабный проект поправок в правила дорожного движения, согласно которому появляется новый термин - "средства индивидуальной мобильности". Также проект предусматривает ответственность за нарушение правил езды на них. Сейчас поправки находятся на проработке.

Фото: РИА Новости
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах

Мэр Сочи Алексей Копайгородский дал поручение проработать вопрос ответственности владельцев данных транспортных средств.

- Главное - это безопасность: и тех, кто пользуется подобными транспортными средствами, и тех, кто просто прогуливается по улицам города, - сказал глава курорта. - Бесконтрольность может привести к трагическим случаям, мы не должны этого допустить, нам нужно превентивно решать проблему.

Кстати

В мэрии также рекомендовали инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Сочи усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения лицами, использующими электрические средства передвижения. К нарушителям будут применять меры административной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах
В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей