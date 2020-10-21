В Сочи владельцев электросамокатов будут штрафовать за лихачество

В городе-курорте планируют ввести штрафы от тысячи до трех тысяч рублей для владельцев электрических средств передвижения. Лихачи в последнее время стали угрозой для здоровья пешеходов - туристов и местных жителей. Количество аварий с их участием в Сочи постоянно увеличивается, и горожане требуют навести порядок.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю, проблема в том, что мчащихся на огромной скорости и пугающих людей водителей электросамокатов сегодня практически невозможно наказать, так как они приравнены к пешеходам.

Похожая ситуация и в других городах Кубани: например, по вечерам и выходным дням стало опасно гулять по самой популярной в Краснодаре пешеходной аллее - улице Красной возле кинотеатра "Аврора". И тут явно требуется оперативное вмешательство властей.

Пожалуй, самая резонансная авария произошла на улице Конституции в Центральном районе Сочи. Здесь 40-летний мужчина на электросамокате на полной скорости сбил четырехлетнюю девочку. Малышка получила серьезные травмы: медики скорой помощи госпитализировали ее с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. По словам виновника, ребенок, мол, внезапно выбежал и он не успел затормозить.

- На электросамокатах все от мала до велика носятся по городу как угорелые, - жалуется сочинка Маргарита Цветкова. - По центру и прилегающим улицам просто невозможно ходить, нельзя расслабиться и спокойно прогуляться: буквально в сантиметре от тебя пролетают самокатчики на бешеной скорости. А если в этот момент отклонишься от траектории движения, то можешь получить серьезную травму.

На минувшей неделе проблему обсудили в мэрии города-курорта. Местные власти предложили закрепить ответственность арендаторов пункта проката: обязать их проводить инструктаж по технике безопасности и определять специальные маршруты движения с учетом обхода мест массового скопления людей.Кроме того, предлагается ввести запрет на аренду лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ограничить мощность выдаваемой в прокат электротехники до 250 ватт.

В центре Сочи 40-летний мужчина на электросамокате на полной скорости сбил четырехлетнюю девочку

- В последнее время у нас стали популярны электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, - констатировал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Несмотря на то, что они могут развивать скорость выше 20 километров в час, сейчас по закону пользователи таких устройств приравнены к пешеходам. В прошлом году минтранс РФ разработал масштабный проект поправок в правила дорожного движения, согласно которому появляется новый термин - "средства индивидуальной мобильности". Также проект предусматривает ответственность за нарушение правил езды на них. Сейчас поправки находятся на проработке.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский дал поручение проработать вопрос ответственности владельцев данных транспортных средств.

- Главное - это безопасность: и тех, кто пользуется подобными транспортными средствами, и тех, кто просто прогуливается по улицам города, - сказал глава курорта. - Бесконтрольность может привести к трагическим случаям, мы не должны этого допустить, нам нужно превентивно решать проблему.

Кстати

В мэрии также рекомендовали инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Сочи усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения лицами, использующими электрические средства передвижения. К нарушителям будут применять меры административной ответственности.