Россия и США близки к соглашению по СНВ-3

В США положительно отреагировали на предложение Москвы продлить истекающий в феврале 2021 года Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Согласно ранее озвученным МИД России условиям, ради пролонгации этого важного документа Россия готова на год "заморозить" количество своих ядерных боеприпасов при аналогичных шагах с американской стороны. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни путем политических заявлений со стороны руководства двух стран с последующим обменом юридически обязывающими дипломатическими нотами.

"Мы ценим готовность Российской Федерации достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы финализировать поддающееся верификации соглашение", - заявила руководитель пресс-службы госдепа Морган Ортэгус. Энтузиазм в США, где менее чем через две недели пройдут выборы президента, понятен. Продление действия ДСНВ, пусть и не в оптимальном для американцев виде (без учета новейших типов российских стратегических вооружений), стало бы для стремящегося переизбраться Дональда Трампа важным "дипломатическим свершением в последние дни предвыборной кампании", пишет газета The Wall Street Journal. Основная же задача проявляющей гибкость России - избежать неконтролируемой ядерной гонки, обеспечить собственную национальную безопасность и выиграть дополнительное время для более содержательных переговоров с США по концептуальным вопросам обеспечения стратегической стабильности в мире. Тем более что их будет гораздо продуктивнее вести уже после завершения нервозного избирательного цикла в США и вне зависимости от его исхода. Ведь главный оппонент американского президента демократ Джозеф Байден уже обозначил свою готовность продлить CНВ-3 на пять лет.