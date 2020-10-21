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21.10.2020 20:17
Рубрика: Спорт

Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев получил травму на тренировке команды.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима

Соболев не сможет помочь "Спартаку" в ближайшем матче против "Краснодара". По информации официального сайта красно-белых, игрок выбыл из строя на срок около трех недель. У него диагностировано повреждение мениска.

Это не единственная потеря "Спартака". В матче Кубка России против "Енисея" из-за повреждения был заменен аргентинский нападающий Эсекель Понсе. У него подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование.

В то же время к тренировкам вернулись ведущие защитники команды Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"

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