Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев получил травму на тренировке команды.

Соболев не сможет помочь "Спартаку" в ближайшем матче против "Краснодара". По информации официального сайта красно-белых, игрок выбыл из строя на срок около трех недель. У него диагностировано повреждение мениска.

Это не единственная потеря "Спартака". В матче Кубка России против "Енисея" из-за повреждения был заменен аргентинский нападающий Эсекель Понсе. У него подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование.

В то же время к тренировкам вернулись ведущие защитники команды Георгий Джикия и Самуэль Жиго.