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21.10.2020 15:24
Рубрика: Власть

Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации вслед за Государственной Думой поддержал закон о продлении до 1 марта 2021 года упрощенного порядка оформления детских пособий.

Выплаты будут назначаться автоматически, родителям не придется лично ходить в органы соцзащиты. Это позволит ограничить контакты и снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Собянин упростил порядок выплат на детей

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что поручению президента РФ в достаточно короткие сроки процедура получения государственных услуг была значительно упрощена. "Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности", - сказала она журналистам.

Замглавы Совфеда подчеркнула, что эти меры направлены на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого и распространения инфекции.

Напомним, упрощенный порядок назначения выплат на первого или второго ребенка действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В среду Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о продлении действия этой меры до 1 марта 2021 года и немедленно передала документ на рассмотрение Совфеда.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Декретные и пособия на ребенка

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