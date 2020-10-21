Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей

Выплаты будут назначаться автоматически, родителям не придется лично ходить в органы соцзащиты. Это позволит ограничить контакты и снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что поручению президента РФ в достаточно короткие сроки процедура получения государственных услуг была значительно упрощена. "Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности", - сказала она журналистам.

Замглавы Совфеда подчеркнула, что эти меры направлены на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого и распространения инфекции.

Напомним, упрощенный порядок назначения выплат на первого или второго ребенка действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В среду Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о продлении действия этой меры до 1 марта 2021 года и немедленно передала документ на рассмотрение Совфеда.