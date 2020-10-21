Стали известны российские цены на новый Kia Mohave

Компания Kia объявила цены на новый Mohave для российского рынка. Продажи модели стартуют уже 2 ноября 2020 года.

Полноразмерный рамный внедорожник будет предлагаться в трёх комплектациях - Luxe, Prestige и Premium. Цены на автомобиль начинаются с 3 099 900 рублей и заканчиваются на отметке 3 559 900 рублей.

Kia Mohave оснащается 249-сильным дизельным двигателем V6 3.0 CRDi, который работает в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также доступен подключаемый полный привод с системой выбора режимов Terrain Mode Select.

Все Mohave предлагают семиместную компоновку салона с возможностью трансформации пространства третьего ряда в дополнительный багажный отсек.

Серийное производство Kia Mohave стартовало 30 сентября текущего года. Внедорожник выпускают на заводе "Автотор" в Калининграде.

Фото: Пресс-служба Kia.