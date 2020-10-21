Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку

После закрытия вуза за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, студентов перевели на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве со ссылкой на приказ ректора вуза.

По информации пресс-службы ведомства, в вузе были зафиксированы многочисленные нарушения, которые способствовали распространению заболеваемости коронавирусной инфекции среди студентов по разным учебным корпусам. Эпидемиологическое расследование ведется в четырех корпусах.

"В адрес МГТУ имени Баумана выдано предписание о проведении полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая перевод обучения студентов на дистанционный режим и закрытие зданий для проведения заключительной дезинфекции. Приказом ректора МГТУ имени Баумана от 20 октября студенты переведены на дистанционную форму обучения", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана.