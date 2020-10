Французская компания Ubisoft запустила в своем онлайн-магазине масштабную распродажу стратегических игр.

Специальные предложение действуют на такие серии, как Anno, Heroes of Might and Magic и The Settlers.

Скидки достигают 75%. Полное издание культовых "Третьих Героев", например, можно взять за 104,75 рубля.

Акция завершится 27 октября.