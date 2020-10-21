Участник тестов оксфордской вакцины умер в Бразилии

Один из участников национальных испытаний вакцины от коронавируса Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca умер в Бразилии, сообщает газета Globo.

По данным издания, смерть 28-летнего волонтера произошла в результате осложнений от болезни. Международный комитет по оценке безопасности вакцины уведомил об этом бразильское Национальное агентство по санитарному надзору.

Частный институт "Д'Ор", проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тысяч человек участвуют в международной программе исследований препарата. Из них половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина - плацебо. В настоящий момент неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом. В сентябре AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов.

Между тем американские депозитарные расписки AstraZeneca упали в Нью-Йорке на 3,3 процента после известия о смерти человека, но компания сократила убытки на недавних торгах. AstraZeneca совместно с исследователями из Оксфордского университета работает над создание вакцины от коронавируса, отмечает деловое издание Bloomberg.