Украинских учителей накажут за Великую Отечественную войну

Чиновница получила сомнительную известность после конкурса детских рисунков, посвященных дивизии СС "Галичина", который она организовала на своей родине, во Львове.
Письмо за подписью Мандзий опубликовал в Facebook бывший депутат Рады Алексей Журавко. В документе замминистра высказывала возмущение резонансным интервью с учителями, которое опубликовало издание "Страна". В нем педагоги использовали терминологию, противоречащую закону о декоммунизации, в частности, позволили себе произнести "Великая Отечественная война", а не "советско-немецкая фаза мировой войны", как предписано методическими рекомендациями министерства и Института национальной памяти.
В этой связи Мандзий рекомендовала всем школам "коллективно осудить" учителей, отступающих от националистической доктрины и общающихся с "провокационными СМИ". "В случае систематического несоблюдения преподавателями истории принципов методических рекомендаций министерство рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия, вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов", - резюмировала Мандзий.
"У меня вопрос, кто может вырасти из детей, которым будут вбивать в голову такую искаженную правду, наглую ложь. После таких директив учителя и педагоги покидают свои рабочие места. Террор и шизофрения на Украине продолжаются!" - прокомментировал письмо Мандзий Журавко.
Между тем мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал возвращение проспекту Маршала Жукова, ранее переименованному, его первоначального имени. По словам мэра, маршал Победы не подпадает под "декоммунизацию", поскольку являктся борцом с фашизмом.
Партизан Вилли, он же солдат Владимир
Судьба советского солдата, уроженца Харькова Владимира Тулиско сложилась несчастливо, но обычно для военного времени. Воевал, попал в плен. В 1944 году бежал из него в районе итальянского Тренто, пробирался на восток к своим, но в регионе Венето встретился с отрядом итальянского Сопротивления и остался с ним. И погиб в перестрелке с отступающими на север немцами на окраине городка Кальдьеро, в 20 километрах. от Вероны, 25 апреля 1945 года - в тот самый день, когда другой отряд партизан вошёл в Милан, что и стало для итальянцев их Днём победы.
Жители Кальдьеро, удостоверившись, что фашисты ушли достаточно далеко, похоронили 22-летнего русского парня, с которым успели уже немножко познакомиться и которого они знали как "Вилли" (чтобы не ломать язык непривычными русскими именами, всем советским солдатам, оказавшимся в Сопротивлении, давали более привычные американские прозвища). А одна девочка, 12-летняя Мария Бертилла Марин, первой наткнувшаяся на убитого, стала приносить ему на могилу цветы - и делала это всю жизнь.
До того момента, когда в 2010 году городское кладбище не оказалось реорганизовано, и останки Вилли - пусть и героя, но не имеющего родни, способной о нем позаботиться, эксгумировали и поместили во временное хранилище. "Временное" грозило оказаться постоянным, если бы в дело не вмешался профессор Антонио Фаллико - банкир, глава культурной ассоциации "Познаем Евразию" и, помимо прочих своих многочисленных обязанностей - почётный консул России в Вероне.
Благодаря его усилиям, к очередному Евразийскому экономическому форуму, который в 13-й раз "Познаем Евразию" организуется в Вероне в сотрудничестве с "Росконгрессом", останки удалось перезахоронить. А главное - на центральной площади городка, рядом с бронзовым памятником павшим итальянским солдатам, установить мраморный монумент в честь Вилли-Владимира, отдавшего жизнь за чужую свободу в борьбе с общим врагом.
По случаю торжественного, с воинскими почестями, открытия монумента, создание которого было многозначительно поручено двум скульпторам - итальянцу и россиянке, на близлежащей очаровательной вилле Дель Прато прошла целая конференция. На которой выступили послы России и Италии, мэр Кальдьеро, представители ассоциаций потомков бывших заключенных, партизан и участников Сопротивления, автор книги про светских партизан в Италии. И даже та самая Мария Марин, давно уже почтенная синьора.
Все они на разных языках и на разные лады варьировали одну мысль, которую сформулировал посол Италии в России Паскуале Террачано: необходимо распространять объективные знания о Второй мировой войне, в частности - о вкладе в победу над фашизмом советского солдата. Посол России в Италии Сергей Разов напомнил, что в итальянском Сопротивлении участвовало 5000 советских солдат, 800 из которых сложили здесь головы, и развил мысль своего визави: в то время, как в некоторых странах Европы разрушают советские военные памятники, в маленьком итальянском городке порядочные люди устанавливают новый.
Вечером того же дня в самом центре Вероны прошло еще одно открытие: фотовыставки, посвященной 75-летию окончания Второй Мировой войны. 42 мастерские фотографии, передающие разные аспекты боевых действий и Сопротивления в разных странах, довольно непривычно смотрелись на фоне туристической достопримечательности - прославленной веронской Арены. Напоминая зрителям, какой ценой была сохранена гуманистическая европейская цивилизация, символом которой и выступает этот выдающийся памятник античности.
"Страницы истории надо перелистывать, а не вырывать", - напомнил еще раз посол Террачано.
Об этом же будет напоминать киноретроспектива, организованная совместно с "Мосфильмом". За пять вечеров в расположенном рядом с Ареной дворце "Гран Гуардия" будут показаны десять классических и современных фильмов о Второй мировой войне, пять российских и пять западных, от "Баллады от солдате" до "Дюнкерка".
Такое усиленное напоминание о днях братства по оружию особенно актуально в наши дни, подчеркнул, открывая выставку, профессор Фаллико. Как и тогда, победить нависшую над всем миром угрозу, на сей раз эпидемиологическую, мы можем, только поднявшись над идеологическими барьерами.
И памятник советскому солдату, и фотовыставка, и киноретроспектива - очень уместное напоминание об этом. Без которого не имеют смысла разговоры об экономике, к которым делегаты форума должны приступить 22-го октября.