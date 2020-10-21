Украинских учителей накажут за Великую Отечественную войну

В пригороде Вероны открыли памятник советскому партизану, погибшему здесь в последние дни Второй мировой войны, а в центре города - фотовыставку и киноретроспективу, посвященные 75-летию со времени ее окончания

Судьба советского солдата, уроженца Харькова Владимира Тулиско сложилась несчастливо, но обычно для военного времени. Воевал, попал в плен. В 1944 году бежал из него в районе итальянского Тренто, пробирался на восток к своим, но в регионе Венето встретился с отрядом итальянского Сопротивления и остался с ним. И погиб в перестрелке с отступающими на север немцами на окраине городка Кальдьеро, в 20 километрах. от Вероны, 25 апреля 1945 года - в тот самый день, когда другой отряд партизан вошёл в Милан, что и стало для итальянцев их Днём победы.

Жители Кальдьеро, удостоверившись, что фашисты ушли достаточно далеко, похоронили 22-летнего русского парня, с которым успели уже немножко познакомиться и которого они знали как "Вилли" (чтобы не ломать язык непривычными русскими именами, всем советским солдатам, оказавшимся в Сопротивлении, давали более привычные американские прозвища). А одна девочка, 12-летняя Мария Бертилла Марин, первой наткнувшаяся на убитого, стала приносить ему на могилу цветы - и делала это всю жизнь.

До того момента, когда в 2010 году городское кладбище не оказалось реорганизовано, и останки Вилли - пусть и героя, но не имеющего родни, способной о нем позаботиться, эксгумировали и поместили во временное хранилище. "Временное" грозило оказаться постоянным, если бы в дело не вмешался профессор Антонио Фаллико - банкир, глава культурной ассоциации "Познаем Евразию" и, помимо прочих своих многочисленных обязанностей - почётный консул России в Вероне.

Благодаря его усилиям, к очередному Евразийскому экономическому форуму, который в 13-й раз "Познаем Евразию" организуется в Вероне в сотрудничестве с "Росконгрессом", останки удалось перезахоронить. А главное - на центральной площади городка, рядом с бронзовым памятником павшим итальянским солдатам, установить мраморный монумент в честь Вилли-Владимира, отдавшего жизнь за чужую свободу в борьбе с общим врагом.

По случаю торжественного, с воинскими почестями, открытия монумента, создание которого было многозначительно поручено двум скульпторам - итальянцу и россиянке, на близлежащей очаровательной вилле Дель Прато прошла целая конференция. На которой выступили послы России и Италии, мэр Кальдьеро, представители ассоциаций потомков бывших заключенных, партизан и участников Сопротивления, автор книги про светских партизан в Италии. И даже та самая Мария Марин, давно уже почтенная синьора.

Все они на разных языках и на разные лады варьировали одну мысль, которую сформулировал посол Италии в России Паскуале Террачано: необходимо распространять объективные знания о Второй мировой войне, в частности - о вкладе в победу над фашизмом советского солдата. Посол России в Италии Сергей Разов напомнил, что в итальянском Сопротивлении участвовало 5000 советских солдат, 800 из которых сложили здесь головы, и развил мысль своего визави: в то время, как в некоторых странах Европы разрушают советские военные памятники, в маленьком итальянском городке порядочные люди устанавливают новый.

Вечером того же дня в самом центре Вероны прошло еще одно открытие: фотовыставки, посвященной 75-летию окончания Второй Мировой войны. 42 мастерские фотографии, передающие разные аспекты боевых действий и Сопротивления в разных странах, довольно непривычно смотрелись на фоне туристической достопримечательности - прославленной веронской Арены. Напоминая зрителям, какой ценой была сохранена гуманистическая европейская цивилизация, символом которой и выступает этот выдающийся памятник античности.

"Страницы истории надо перелистывать, а не вырывать", - напомнил еще раз посол Террачано.

Об этом же будет напоминать киноретроспектива, организованная совместно с "Мосфильмом". За пять вечеров в расположенном рядом с Ареной дворце "Гран Гуардия" будут показаны десять классических и современных фильмов о Второй мировой войне, пять российских и пять западных, от "Баллады от солдате" до "Дюнкерка".

Такое усиленное напоминание о днях братства по оружию особенно актуально в наши дни, подчеркнул, открывая выставку, профессор Фаллико. Как и тогда, победить нависшую над всем миром угрозу, на сей раз эпидемиологическую, мы можем, только поднявшись над идеологическими барьерами.

И памятник советскому солдату, и фотовыставка, и киноретроспектива - очень уместное напоминание об этом. Без которого не имеют смысла разговоры об экономике, к которым делегаты форума должны приступить 22-го октября.