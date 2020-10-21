В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона

Расширение санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" в Кремле назвали проявлением недобросовестной конкуренции.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала такой неотъемлемой частью такой несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, наносит вред нашим двусторонним отношениям", - заключил Песков.