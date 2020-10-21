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21.10.2020 20:38
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в тысячный раз покажет свою визитную карточку, "Геликон-опера" и Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского вместе отметят день рождения, Михаил Плетнев выступит в качестве солиста, а проект Московской филармонии "Мама, я меломан" докажет свою состоятельность.
Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Кто играет: Наталья Сомова, Георги Смилевски, Никита Кириллов, Сергей Мануйлов, Ксения Шевцова, Анастасия Першенкова.

Что играет: 1000-й показ балета "Эсмеральда".

Почему идти: "Эсмеральда" В. Бурмейстера считается визитной карточкой МАМТ. В 1950 году этот выдающийся хореограф избавил типично советский драмбалет от картонного пафоса и усилил психологизм, превратив балетные партии в настоящие драматические роли. На юбилейных показах в заглавной роли выступит прима МАМТ Наталья Сомова, блистающая не только техникой танца, но и актерским талантом. Ее Эсмеральду с восторгом примут не только балетоманы, но и те, кто ассоциирует "Собор Парижской Богоматери" с романом Гюго или одноименным мюзиклом.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 23-24 октября; 1 500 - 6 000 руб.

Фото: Дирекция ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Солисты театра "Геликон-опера" Анна Пегова, Александра Ковалевич, Лариса Костюк, Иван Гынгазов, Михаил Никаноров, Максим Перебейнос, Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев).

Что играет: И. Штраус-сын - Perpetuum Mobile, Дж. Верди - Кантата "Гимн наций", П. Чайковский - Кантата "Москва", А. Бородин - "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь"

Почему идти: Основателя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана и маэстро Владимира Федосеева, 45 лет возглавляющего Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского, связывает не только давняя дружба, но и совместное творчество: три года назад Владимир Иванович стал музыкальным руководителем театра. Поэтому неслучайно свои юбилеи - 90 лет БСО и 30 лет "Геликон-опере" - два коллектива отмечают на одной сцене. Парадные кантаты Верди и Чайковского, зажигательные "Половецкие пляски" Бородина и символичное сочинение Штрауса Perpetuum Mobile ("Вечное движение") прозвучат в "Зарядье", задавая тон юбилейным торжествам.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 20 октября; 200 - 1 500 руб.

Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Андрей Рубцов), солист Михаил Плетнев

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, К. Сен-Санс - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Борьба страстей и покой созерцания, патетика и лиризм Третьего концерта Бетховена соединятся в этой программе с остроумием и изяществом Второго концерта Сен-Санса. Главный дирижер РНО Михаил Плетнев выступит на этот раз в качестве солиста, и это самая веская причина для аншлага. Один из лучших пианистов современности сочетает эмоциональную непосредственность со строгим рационализмом, что делает каждое соло Плетнева незабываемым.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 22 октября; 1 200 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, солистка Анна Аглатова.

Что играет: Сочинения С. Рахманинова, Д. Бортнянского, П. Чайковского, П. Чеснокова, Н. Голованова и др.

Почему идти: Незаурядная, разносторонняя, обладающая уникальным обаянием русская духовная музыка прозвучит в исполнении Московского Синодального хора; иначе, чем эталонным это исполнение не назовешь. Солистка Большого театра Анна Аглатова придаст сочинениям классиков жанра еще больше экспрессии; глубокое, сочное сопрано одной из самых заметных наших вокалисток будет здесь весьма кстати.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 октября; 1 000 - 7 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Фредди Кемпф.

Что играет: И.С. Бах - Прелюдия и фуга фа минор из II тома "Хорошо темперированного клавира", Ф. Шопен - Этюд до мажор, С. Рахманинов - Этюд-картина ре минор, П. Чайковский - "Думка", Л. ван Бетховен - Соната № 23 ("Аппассионата"), Ф. Шуман "Карнавал".

Почему идти: Британский пианист Фредди Кемпф способен демонстрировать физическую мощь и взрывной темперамент, равно как вдумчивость и глубокие чувства - в зависимости от того, какое сочинение исполняет. Сольный концерт Кемпфа дает возможность продемонстрировать все грани его таланта - от баховской полифонии через утонченный лиризм Шопена к задушевности Чайковского и яркой образности Рахманинова.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 25 октября; 300 -1 000 руб.; Большой зал консерватории; 26 октября; 800 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственная академическая симфоническая капелла России (дирижер Иван Никифорчин), ведущий Ярослав Тимофеев.

Что играет: Г. Гендель - хор "Аллилуйя" из оратории "Мессия", Дж. Верди, хор пленных иудеев из оперы "Набукко", Э. Григ - музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт", Н. Римский-Корсаков - симфоническая сюита "Шехеразада", П. Чайковский - хор "Девицы-красавицы" из "Евгений Онегин", "Вальс цветов" и "Трепак" из балета "Щелкунчик", С. Рахманинов - Симфония №2 (3 часть), А. Хачатурян - Танец с саблями из балета "Гаянэ".

Почему идти: Проект Московской филармонии "Мама, я меломан" ничем не напоминает формат классических концертов "Для детей и юношества", которыми так любили потчевать (часто с обратным эффектом) молодую поросль. Звучит та же нестареющая классика, но "треки" путем интернет-голосования выбирают слушатели, ведут концерты ровесники тех, кто сидит в зале, а сами концерты проходят в тусовочное время. В итоге популярность проекта зашкаливает, в чем еще раз предстоит убедиться на концерте с участием Государственной академической симфонической капелла России и ведущего Ярослава Тимофеева.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 24 октября (начало в 23.00); 400 - 1 000 руб.

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