В России начался предзаказ iPhone 12. Цена

Компания Apple и ее партнеры приступили к приему предварительных заказов на смартфоны из новой линейки - iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

iPhone 12 считается базовой моделью - она оснащена двойной камерой (стандартная + ультраширокая), дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, топовым процессором Apple A14 Bionic. Его стоимость стартует от 79990 рублей за базовую версию с 64 Гб памяти.

iPhone 12 Pro отличается наличием третьего модуля камеры (двукратный зум) и сканера LiDAR. Она также работает на процессоре Apple A14 Bionic и оснащается 6,1-дюймовым экраном. В базе модель имеет 128 Гб памяти и стоит 99990 рублей.

Предзаказ на модель iPhone 12 mini стартует 6 ноября, цена базовой версии - 69990 рублей. iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать также 6 ноября, стоимость младшей модификации с 128 Гб памяти составит 109990 рублей.

Анонс новых iPhone 12 состоялся 13 октября - Apple показала четыре модели девайсов вместо трех, как годом ранее.