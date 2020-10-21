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В России начался предзаказ iPhone 12. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
21.10.2020,  
10:19

Компания Apple и ее партнеры приступили к приему предварительных заказов на смартфоны из новой линейки - iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

iPhone 12 считается базовой моделью - она оснащена двойной камерой (стандартная + ультраширокая), дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, топовым процессором Apple A14 Bionic. Его стоимость стартует от 79990 рублей за базовую версию с 64 Гб памяти.

iPhone 12 Pro отличается наличием третьего модуля камеры (двукратный зум) и сканера LiDAR. Она также работает на процессоре Apple A14 Bionic и оснащается 6,1-дюймовым экраном. В базе модель имеет 128 Гб памяти и стоит 99990 рублей.

Предзаказ на модель iPhone 12 mini стартует 6 ноября, цена базовой версии - 69990 рублей. iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать также 6 ноября, стоимость младшей модификации с 128 Гб памяти составит 109990 рублей.

Анонс новых iPhone 12 состоялся 13 октября - Apple показала четыре модели девайсов вместо трех, как годом ранее.

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