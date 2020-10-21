В Тольятти засняли уникальный четырехдверный пикап Lada

В Тольятти сфотографировали уникальный четырехдверный пикап Lada - ВИС-23451 на базе ВАЗ-2105.

Грузовичок был представлен на международном автосалоне в Москве в августе 2001 года и не выпускался серийно - собрали лишь несколько экземпляров.

ВИС-23451, как и базовый пикап этой модели, имеет полурамную конструкцию, то есть к кабине, сделанной из кузова пассажирской Lada, сзади пристыкована рама-ферма, сваренная из стандартных стальных труб прямоугольного сечения.

Задние двери здесь оригинальные - они уже, чем у пассажирских 2105 / 2104 / 2107. В движение ВИС приводит 1,5-литровый карбюраторный мотор мощностью 72 л.с. Подвеска задней оси - на листовых рессорах.

Судя по плачевному состоянию машины на снимках, уникальный прототип не жалеют, а используют как обычную "рабочую лошадку". Жаль, ее бы в музей.