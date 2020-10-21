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21.10.2020 20:04
Рубрика: Экономика

В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская"

Текст: Ирина Огилько

Участок между станциями метро "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии столичной подземки будет закрыт 24 и 25 октября.

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"Станция "Пионерская" в ближайшие выходные временно станет конечной", - сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Добраться до следующей станции можно, сделав пересадку на "синюю" ветку метро или воспользовавшись наземным транспортом. В частности, будет организован бесплатный "компенсационный маршрут" автобусов с интервалом движения около трех минут. Закрытие участка связано со строительством Большой кольцевой линии. Полностью возобновится движение между этими станциями 26 октября.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен

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